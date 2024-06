Britney Spears se sente "traída" por paparazzis

A estrela pop Britney Spears revelou que se sentiu "traída" por paparazzis depois que eles fotografaram a Princesa do Pop no aeroporto Van Nuys em Los Angeles (EUA), na última segunda-feira (24), enquanto ela usava um minivestido rosa coral, chapéu de aba larga e óculos escuros.



As fotos foram publicadas no MailOnline e Britney questionou sua aparência nas fotos, ao compartilhar outros registros de vídeo em seu Instagram onde ela usa a mesma roupa para provar que havia sido "traída" pelas imagens.



"Na noite anterior, os paparazzi tiraram AQUELA FOTO de mim indo para o meu carro !!! Mesmo vestido e mesma garota !!!" escreveu Britney Spears no Instagram, legendando o vídeo. “Olha, entendi, sei que meu corpo não é perfeito, mas também sei que não tenho celulite nas pernas do jeito que os paparazzi me traem !!! pareço uma pessoa diferente!!!", disparou.



Spears, hoje com 42 anos, afirmou que se sentia "uma das pessoas mais vítimas de bullying do mundo" e insistiu que as fotos "abusivas" não faziam bem ao seu coração ou à sua saúde.



“Tenho 122 (pounds - cerca de 55kg na conversão) e se eu perdesse mais peso e ficasse doente e acreditasse naquelas fotos estaria no hospital !!! É uma conversa complicada porque em um mundo onde a vaidade governa, nenhuma pessoa acreditaria em mim !!! Nenhuma pessoa acreditaria em mim porque prefere a negatividade !!! Ah, bem !!!", concluiu.