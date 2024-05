Clássico 'The Healer' de John Lee Hooker é relançado em vinil

The Healer, a obra-prima do lendário músico de blues John Lee Hooker (1912-2001), lançado originalmente em setembro de 1989 pela Chameleon Records recebeu notoriedade mundial por suas colaborações com artistas renomados como Bonnie Raitt, Charlie Musselwhite, Los Lobos e Carlos Santana, se tornando uma das principais obras do cantor.



Produzido por Roy Rogers dos Delta Rhythm Kings, com produção executiva de Mike Kappus, The Healer foi um sucesso tanto crítico quanto comercial e desempenhou um papel importante na carreira posterior de Hooker, alcançando a posição 62 na Billboard 200.

Como parte do sucesso deste lançamento, a faixa I'm in the Mood, com Bonnie Raitt, conquistou o Grammy na categoria Melhor Performance de Blues Tradicional.



Agora, esta pérola do blues já está disponível em vinil na Umusic Store através da Universal Music, via Craft Recordings, pelo valor de R$ 299,90.



Com 73 anos na época do lançamento, Hooker conquistou seu primeiro Grammy na carreira com The Healer, além de ser o seu trabalho de estúdio que alcançou a posição mais alta nas paradas da Billboard em sua carreira de quarenta anos. O êxito comercial do disco foi tão grande que permitiu a John Lee Hooker viver confortavelmente até o fim de sua vida.



A faixa-título, com o também lendário guitarrista Carlos Santana, juntamente com o seu clipe oficial filmado no armazém da Chameleon em Hawthorne, na Califórnia (EUA), e ao vivo no palco do The Palace, um clube noturno de Hollywood, são particularmente memoráveis.

Outros clipes foram produzidos para as faixas de The Healer como In the Mood (com Bonnie Raitt) e Baby Lee (com o icônico Robert Cray), que foram exibidos nas emissoras especializadas em música, MTV e VH1.



Confira o conteúdo completo do álbum The Healer de John Lee Hooker:



Lado A



1. The Healer

2. I'm In The Mood

3. Baby Lee

4. Cuttin' Out

5. Think Twice Before You Go



Lado B



1. Sally Mae

2. That's Alright

3. Rockin' Chair

4. My Dream

5. No Substitute