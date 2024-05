Paralamas do Sucesso: 'Quase Um Segundo' dispara no Spotify

O clássico Quase Um Segundo, lançado pela banda brasiliense Os Paralamas do Sucesso em 1988, explodiu em númereo de reproduções no Spotify nas últimas semanas. As informações são da Universal Music.



Foi registrado na plataforma um impressionante crescimento de 534% no consumo digital de Quase Um Segundo. É possível que os fãs tenham se empolgado com a realização de um show recente do grupo em São Paulo, para a gravação de um DVD repleto de clássicos.



A faixa é parte integrante do álbum Bora-Bora, que também revelou os sucessos Uns Dias e O Beco.



Relembre: