Gravação gera crise na campanha de Flávio; Michele seria alternativa

Os áudios de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) pedindo dinheiro a Daniel Vorcaro para a produção do filme sobre o pai, Jair Bolsonaro, instalaram uma séria crise na campanha do candidato a presidente do PL. Segundo a colunista Ana Maria Campos, da coluna CB Poder, colega aqui do “Correio Braziliense” abertamente ou nos bastidores, até mesmo aliados retomam a discussão sobre a possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) assumir o seu lugar na disputa pela Presidência.



Os áudios que vieram a público após reportagem do site “The Intercept Brasil” revelaram conversas em que Flávio Bolsonaro cobra Vorcaro por repasses financeiros destinados ao filme Dark Horse, cinebiografia sobre Jair Bolsonaro. E provocaram uma reação em cadeia sobre suas relações com Vorcaro, além de informações desencontradas sobre a destinação de recursos para a produção do filme.



Ontem, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), saiu em defesa do senador Flávio Bolsonaro (PL). Segundo ele, o episódio não deve prejudicar a pré-candidatura de Flávio ao Palácio do Planalto. Durante entrevista coletiva, o governador afirmou que há um desgaste da população com o atual governo e avaliou que o cenário político favorece a oposição. Para Tarcísio, os debates conduzidos por Flávio Bolsonaro na pré-campanha continuam mobilizando apoiadores e, por isso, a repercussão do caso não teria força para enfraquecer o senador.



O governador também afirmou que Flávio procurou esclarecer rapidamente o conteúdo das gravações divulgadas. “O Flávio imediatamente procurou dar os esclarecimentos, falou do que se tratava. Acho que o Flávio precisa continuar dando os esclarecimentos à medida que as perguntas forem aparecendo”, disse.



Tarcísio acrescentou que “o escândalo do Banco Master está no centro das atenções dos brasileiros” e afirmou que a população “não tolera mais corrupção”. Segundo a publicação, o banqueiro teria se comprometido a investir R$ 124 milhões no projeto, dos quais cerca de R$ 61 milhões já teriam sido pagos. Após a divulgação do material, Flávio confirmou que pediu dinheiro ao empresário, mas negou qualquer irregularidade.



A repercussão provocou divergências entre os envolvidos na produção do longa. O deputado federal Mário Frias (PL), produtor executivo do filme, e a produtora GOUP Entertainment divulgaram notas afirmando que o projeto não recebeu recursos diretamente de Vorcaro ou do Banco Master. Segundo Frias, Flávio Bolsonaro não possui participação societária na obra e apenas cedeu os direitos de imagem da família Bolsonaro para a produção cinematográfica.

A produtora também alegou que contratos de confidencialidade impedem a divulgação dos nomes dos investidores e repudiou tentativas de associar o projeto a investigações envolvendo o banqueiro. Frias afirmou ainda que a produção vem sofrendo “ataques direcionados” desde o anúncio do longa.



Apesar das negativas, relatórios de inteligência financeira do Coaf apontam que a empresa Entre Investimentos, citada como intermediadora de repasses para o projeto, recebeu R$ 159,2 milhões de fundos investigados pela Polícia Federal por suposta participação em fraudes ligadas ao Banco Master. Até o momento, não há confirmação sobre quanto desse montante teria sido efetivamente destinado à produção de Dark Horse.



Daniel Vorcaro está preso sob suspeita de comandar um esquema de fraudes financeiras investigado pela Polícia Federal, com prejuízo estimado em até R$ 12 bilhões. Empresa que monitora as redes sociais em tempo real e avalia as menções a todos os pré-candidatos à Presidência da República, a AP Exata revela que Flávio já sofreu perda de credibilidade em larga escala. O volume de menções negativas subiu de forma abrupta, com alta de 7 pontos percentuais. Hoje, 64,7% do que se fala sobre ele nas redes é negativo. Trata-se do pior índice entre os candidatos monitorados e o pior patamar registrado por Flávio desde que se lançou como candidato.



A perda de confiança também é significativa. No caso de Flávio, ontem, o índice de confiança chegou a apenas 13,6%. Em volume geral de menções, Flávio é hoje o presidenciável mais citado nas redes, com 25% do total. Em segundo lugar aparece Romeu Zema, com 23,4%, seguido de Lula, com 21,5%. Renan Santos registra 11,9%, enquanto Ronaldo Caiado mantém presença mais regionalizada, com 7,9%.

Outro lado

A propósito da coluna intitulada “Agenda evangélica pauta Lula na indicação de mulher à Defensoria Pública”, publicada em 29 de abril passado, os defensores públicos da União Leonardo Trindade e Holdem Macedo rejeitam, categoricamente, qualquer alinhamento ao bolsonarismo: “o rotulo a eles atribuídos não corresponde à realidade funcional, histórica ou pessoal dos referidos servidores.” Ambos negam que “a mera participação em uma chapa eleitoral interna à instituição implica em alinhamento político-ideológico.”

Diz que fui por aí

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Em férias, estarei de volta à coluna no próximo dia 16 de junho, terça-feira.

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