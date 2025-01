Antecedência no embarque é essencial em períodos de alta demanda

Chegar antecipadamente ao aeroporto ou rodoviária é fundamental, sobretudo em períodos de alta demanda, como férias de final de ano e início do ano.

O fluxo intenso de passageiros gera filas longas para check-in, despacho de bagagem e procedimentos de segurança, além de possíveis imprevistos no trajeto, como congestionamentos ou dificuldade para estacionar.



Ao chegar com antecedência no dia do embarque, você evita atrasos que podem comprometer a viagem e diminui o estresse no momento do embarque.



Essa simples atitude garante maior tranquilidade e permite solucionar eventuais problemas sem prejudicar o horário previsto.