Aqueles Dois, um dos trabalhos mais celebrados da Companhia Luna Lunera,está de volta em cartaz no Palácio das Artes, em Belo Horizonte. O espetáculo, inspirado no conto homônimo de Caio Fernando Abreu, fala sobre a relação de dois homens, Raul e Saul, que se reconhecem em meio ao “deserto de almas” da repartição em que

trabalham. O espetáculo aborda também o preconceito e a intolerância,principalmente a LGBTI+fobia que acontece no ambiente de trabalho de Raul e Saul.

A montagem estreou em 2007, já foi apresentada em praticamente todo o Brasil e em

Assista a seguir a entrevista que fiz com os atores e diretores Cláudio Dias e Marcelo

Souzae Silva. Falamos sobre o espetáculo e a relevância de discussões sobre pessoas

LGBTQIAP+ serem abordadas no teatro, trazendo por meio da arte a reflexão sobre

inclusão e quebra de tabus.

SERVIÇO

Espetáculo “Aqueles Dois” - Cia Luna Lunera

Quando: 15 a 31 de março

Sextas e sábados, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Sala João Ceschiatti – Palácio das Artes

Duração: 90 minutos

Ingressos: R$40,00 (inteira) | R$20 (meia-entrada)

Vendas no aplicativo EVENTIM e na bilheteria do Palácio das Artes