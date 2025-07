A história de uma mulher extraordinária

Nem toda força se revela em força física. Às vezes, a verdadeira força se manifesta no silêncio de uma oração, na firmeza de uma decisão, na constância de um amor. Essa é a história de uma mulher comum aos olhos do mundo, mas extraordinária aos olhos de Deus e de todos que têm o privilégio de conhecê-la. Essa é a história da Dona Elza, casada há 30 anos com o mesmo homem, que vai te inspirar.



Dona Elza, em uma conversa, contou a sua história. Ela é esposa há três décadas, mãe de dois filhos e avó amorosa. Aposentada há dois anos, depois de 36 anos de trabalho no Tribunal Regional do Trabalho, ela se dedica ao que mais ama: estudar a Palavra de Deus, estar com a família, servir na igreja e cultivar amizades regadas a oração e café quente.



Ela se descreve como uma mulher liberta de ilusões medíocres. Com serenidade, afirma: “A passagem por esta terra não é para buscarmos acumular bens e poderes, pois estes são daqui e aqui ficarão.”



Dos sonhos de menina à missão de Deus



A história de Dona Elza é construída com disciplina, fé e propósito. Desde cedo, cultivava sonhos: ser aprovada no vestibular de Direito e ingressar no serviço público, sonhos que realizou com esforço e graça. Mas havia outro desejo que a acompanhava desde jovem: ser mãe aos 27 anos. Curiosamente, o casamento nunca fez parte de seus planos. Mas Deus surpreende! E foi em um ponto de ônibus, num gesto simples, “sua passagem está paga”, que nasceu o amor que a acompanharia por toda a vida.



A maternidade veio como missão divina. E é com os olhos brilhando que ela diz: “É um amor muito próximo daquele que Deus tem por nós.” Criou os dois filhos homens, enfrentando também a dor silenciosa de perder um bebê, três dias após o nascimento. Mesmo assim, nunca reclamou. “O mérito é de Deus”, repete, com humildade. “Nós apenas apontamos o caminho. O restante da obra é o Pai verdadeiro quem faz.”



Casamento, submissão e fé: um altar a três



O casamento nunca foi perfeito e ela não tenta fingir o contrário. Houve crises, momentos em que pensou em desistir. Mas a aliança com Deus foi o que a sustentou.“Com Deus não se brinca. E também não consegui imaginar meus filhos crescendo sem pai e mãe juntos.” Dona Elza acredita que submissão bíblica não é servidão. É unidade, é parceria. “Submissão é estar os dois debaixo da mesma missão.” Mesmo tendo uma carreira sólida fora de casa, ela nunca tomou uma decisão importante, sem dialogar com o marido. O casamento, para ela, é isso: parceria que se curva diante de Deus.



Quando o deserto vira altar



As dores da vida nunca foram maiores que a esperança. E foi em uma de suas fases mais difíceis que ela se deparou com João 14:6: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim!”Nesse encontro com a Palavra, as vendas caíram dos seus olhos. Ela entregou sua vida a Jesus e, em menos de três meses, toda a sua família, marido e filhos, também se rendeu a Cristo.



Ali, ela entendeu que Deus a usava silenciosamente dentro de casa. Ela não precisou gritar, forçar ou impor. Apenas viver com fé e confiar.



Conselhos de quem caminhou com fé

Hoje, Dona Elza olha para trás com gratidão. Se pudesse fazer algo diferente? “Gastaria menos com futilidades e dedicaria ainda mais tempo ao que realmente importa.”E àquelas pessoas que ainda não descobriram seu propósito, ela é direta: “Deus te criou com um propósito. Se você está perdido/a, busque a presença de Deus com urgência. Ele vai te responder. Todas nós fomos chamadas para refletir a imagem do Senhor.”



Uma mulher extraordinária

Dona Elza não é extraordinária por causa de sua perfeição. Mas por sua fé inabalável, sua entrega silenciosa, seu amor incondicional.



Que sua história inspire outras mulheres a olharem menos para os espinhos do caminho e mais para o Deus que sustenta seus passos. Porque, como ela mesma diz: “Antes de você colocar os pés, Deus já colocou o chão.”

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.