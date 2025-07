Conheça a razão biológica para praticar a gratidão

"Expresse gratidão com palavras e atitudes. Sua vida mudará muito de modo positivo" Masaharu Taniguchi

Já foi comprovado cientificamente que o estresse pode impactar nosso envelhecimento biológico através do sistema de telomerase — enzima descoberta por Elizabeth Blackburn e Carol Greider em 1985. Também acredita-se que a meditação pode amortecer os efeitos do estresse e melhorar o bem-estar físico e espiritual, sendo uma das formas de. Conheça, neste artigo, um estudo que comprova porque devemos praticar a gratidão.Uma pesquisa realizada pela Dra. Elissa Epel e o pesquisador de mitocôndrias Dr. Martin Picard, na Columbia University, examinou o sangue de participantes para determinar a atividade de suas enzimas mitocondriais. Esses produtos químicos desempenham um papel essencial na produção de energia para as células. Epel e Picard descobriram que, em um determinado grupo, os cuidadores como mães que tiveram filhos com condições crônicas, reduziram a atividade enzimática. Porém, dentro deste grupo, houve exceções. Para entender a origem dessas diferenças, os pesquisadores fizeram um inventário do cotidiano dos participantes e questionaram algumas coisas como: no momento que você acorda, o quanto está ansioso pelo dia? Você se preocupa com o seu dia? Está feliz? Se sente estressado ou ansioso? A intenção não era apenas analisar as emoções dos participantes, mas suas impressões do que ia acontecer com eles, se era boa ou ruim. Ou seja, eles estavam presos em um ciclo de sempre antecipar uma ameaça ou também tinham esperança e gratidão? Os cientistas verificaram as enzimas mitocondriais dos participantes no período da manhã, depois de um momento de estresse e à noite. Eles descobriram que as pessoas com enzimas mais mitocondriais tiveram um efeito mais alto ao acordar e ao ir dormir, especialmente na hora de dormir. O seu humor e o resíduo de tudo o que aconteceu ao longo do dia, determinou o desempenho das suas mitocôndrias.Para ajudar essas pessoas a melhorarem seu humor e não acordarem antecipando o estresse, Dra. Epel sugeriu que pensassem em algo pelo que são gratas à noite, antes de dormir. Esse exercício simples de gratidão poderia aumentar em potencial as enzimas mitocondriais dos participantes e torná-los mais felizes.Apesar de ser compreensível que as mães das crianças doentes tenham medo do pior, Dra. Epel explica que muitos de nós antecipamos momentos de estresse sem perceber. A grande questão é: você está levando essa ameaça ou perigo para o resto do dia e refletindo sobre ele? Está se colocando em um estado de luta ou fuga antecipando o estresse antes que tenha algum motivo real? Ou está sentindo gratidão e trazendo segurança para si mesmo? Uma forma fácil de descobrir se você está antecipando ameaças é prestar atenção em como se sente à noite. Seu humor noturno é importante porque reflete o quão bem se recuperou do estresse. Quão positivo é seu humor quando chega em casa do trabalho à noite e antes de dormir?É interessante estimular seus colegas de trabalho a praticarem a gratidão. Comecem uma reunião da equipe compartilhando coisas pelas quais são gratos. Pode ser uma vitória no próprio trabalho, com a família, em um projeto voluntário ou qualquer outra coisa pessoal. Iniciar uma reunião com gratidão cria uma interação mais poderosa e uma conexão entre os membros da equipe. Você também pode praticar a gratidão com sua família. Todas as noites, antes de dormir, peça a seus filhos, esposo/a, para que relatem algum ato de bondade que fizeram ao longo dia para ajudar alguém. Isso vai ajudá-los a lembrar de algo agradável que fizeram. Você também pode sugerir que compartilhem três coisas pelas quais são gratos. Muitas vezes, pode ser uma coisa pequena, como agradecer por uma comida gostosa do jantar. Ou também podem ser coisas mais profundas, como ser grato pela paz na sua cidade. Ao praticar a gratidão antes de dormir, vocês terão mais chances de acordar muito melhor no dia seguinte.