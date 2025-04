Minha mulher perdeu a vontade

Muitas vezes, os homens se perguntam: “Por que minha mulher não quer mais fazer sexo comigo? O que aconteceu com o nosso relacionamento? A resposta para essas questões pode estar além da intimidade. Vamos recapitular: o desejo sexual feminino está diretamente ligado a fatores hormonais, metabólicos e psicológicos, e um deles, que muitas vezes passa despercebido, é a obesidade, algumas vezes romanceada pelo casal.



E o que a obesidade tem a ver com a libido da mulher?

Quando o peso corporal aumenta, o equilíbrio hormonal da mulher sofre sérias alterações. A obesidade afeta além da aparência física, a autoestima, interferindo em sistemas essenciais para o bom funcionamento do corpo, incluindo a libido. As mulheres com excesso de peso têm níveis elevados de insulina, um hormônio importante para o metabolismo, que, quando em excesso, pode causar uma série de problemas, incluindo uma diminuição significativa na produção de testosterona, hormônio responsável para o desejo sexual feminino.

Embora a testosterona seja muitas vezes associada ao homem, as mulheres também dependem dela para manter a libido. O excesso de gordura corporal converte a testosterona em estrogênio, o que pode reduzir a libido. Esse desequilíbrio hormonal é agravado pela ingestão de alimentos ultraprocessados, ricos em carboidratos refinados, que aumentam os níveis de insulina no sangue, promovendo a inflamação no corpo e afetando o cérebro, que tem sua capacidade de gerar prazer e motivação prejudicada.

Outro ponto importante a ser explicado é que a obesidade também está fortemente relacionada a níveis elevados de cortisol, o hormônio do estresse que interfere na produção de hormônios sexuais e também causa fadiga crônica. Quando o cortisol está em excesso, a mulher se sente mais cansada e com menos disposição para se engajar em atividades prazerosas, incluindo a sexualidade. Além disso, o acúmulo de gordura, particularmente na região abdominal, prejudica a circulação sanguínea, afetando a sensibilidade e a resposta ao prazer sexual, o que pode diminuir ainda mais o desejo.

A boa notícia é que o corpo da mulher é capaz de se regenerar quando recebe os cuidados adequados. Uma mudança nos hábitos alimentares e no estilo de vida pode restaurar a energia e o desejo sexual. Comece com atitudes simples, como reavaliar a alimentação. Substitua alimentos ultraprocessados por opções mais naturais e nutritivas, como frutas, legumes e proteínas magras. Além disso, incentive sua esposa a se engajar em atividades físicas regulares, como caminhadas ou exercícios ao ar livre, que não só melhoram a saúde física, mas também aumentam os níveis de endorfina, promovendo bem-estar e satisfação.

A importância do cérebro no prazer sexual

O prazer sexual começa no cérebro. Práticas que estimulam a produção de dopamina, o hormônio da felicidade, como atividades prazerosas e momentos de qualidade juntos como casal são essenciais para restaurar a libido feminina.

De acordo com o nutrólogo João Pedro Rocha, o cérebro da mulher, ao ser estimulado com experiências positivas, reduz a busca por alimentos calóricos, que muitas vezes são uma tentativa do corpo de obter uma "recompensa emocional”. “A dopamina também regula o apetite, ajudando a mulher a comer menos e de forma mais saudável, o que contribui para a perda de peso e para a melhoria do desejo sexual.”

“Se você deseja ver sua esposa com mais energia e desejo sexual, comece você com a mudança de hábitos. Ajudá-la a comer de maneira mais saudável, a praticar exercícios e a realizar atividades prazerosas juntos pode ser o primeiro passo para restaurar o equilíbrio hormonal e melhorar o desejo sexual”, acrescenta.

É muito importante ressaltar que a chave está em entender que a obesidade não é apenas uma questão de estética. Ela afeta diretamente a saúde física, emocional e sexual da mulher, e a transformação começa com sua compreensão como marido. Casamento é assim, ela precisa de você, amanhã você precisa dela.

Com esse apoio, todos da família ganham, principalmente os filhos. Eles ão pais felizes e um belo conceito do que é um casamento feliz.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.