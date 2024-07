Vivemos em uma era de avanços tecnológicos, recursos médicos sofisticados e um número crescente de opções de lazer. No entanto, também somos a geração mais ansiosa e deprimida da história. O estresse e a ansiedade não são apenas condições emocionais, são bombas-relógio silenciosas que afetam todos os aspectos de nossa vida, incluindo a função sexual.



O que é estresse?



É perder o controle de uma situação, é não encontrar a solução para um problema específico. Quando uma pessoa se sente constantemente pressionada, o corpo e a mente começam a dar sinais de esgotamento. A sobrecarga emocional e mental pode levar a uma série de problemas de saúde, entre eles, a disfunção sexual. A pressão para executar tarefas rápidas e eficientes deixa o cérebro em constante estado de alerta, o que dificulta a resposta sexual, que requer relaxamento e segurança.



O que é ansiedade?



É o medo do resultado, o medo do futuro. Às vezes, parece que tudo está dando errado. A ansiedade está presente em todos os momentos: dorme com você, acorda com você, toma café com você. Mesmo assim, você pode se sentir proativo, achando normal estar sempre "ligado no 220". Mas saiba que isso está te matando aos poucos. A ansiedade age como uma bomba dentro de você, e quem se preocupa demais acaba se prejudicando mais. É extremamente desarmar essa bomba para preservar sua saúde mental, relacional e sexual.



Impacto do estresse e ansiedade na função sexual



Quando você condiciona sua mente a funcionar a todo vapor, ela terá dificuldade em se desligar para receber afeto, carinhos e até as preliminares antes do ato sexual. O estresse e a ansiedade interferem diretamente na capacidade do cérebro de entrar em um estado de relaxamento necessário para uma vida sexual saudável. A resposta sexual depende de um estado de tranquilidade e conexão emocional, algo quase impossível de alcançar quando se está sob constante pressão e preocupação.



A era da ansiedade

Augusto Cury, renomado psiquiatra e autor mais lido da década no Brasil, afirma que vivemos na era da tecnologia mais avançada, da medicina com os melhores recursos e das melhores indústrias de lazer. No entanto, somos a geração mais deprimida e infeliz. Acreditar que é normal viver com ansiedade ou depressão faz com que muitos não busquem ajuda, vivendo uma existência passiva e ocupando um lugar na Terra sem realmente viver.



Soluções e estratégias



Existem soluções óbvias, mas muitas vezes negligenciadas. O primeiro passo é buscar um terapeuta de confiança para desenvolver um plano de ação. Você não precisa passar por isso sozinho. Como diz Provérbios 15:22, "Os planos fracassam por falta de conselho." E Provérbios 19:20 complementa: "Ouve o conselho e aceita a correção para que sejas sábio nos teus dias futuros." Buscar um terapeuta é um passo fundamental.



Ser responsável com suas questões emocionais pode ser a motivação necessária para pedir ajuda. No livro "O Poder do Agora", Eckhart Tolle afirma que "a resistência à realidade é a principal causa do sofrimento humano." Fique atento às condições em que vive, identifique os gatilhos que causam ansiedade e estresse e delegue funções com responsabilidade e sabedoria para evitar retrabalho.



Práticas para reduzir estresse e ansiedade



Delegar funções na empresa, fazer terapia uma vez por semana e realizar pausas intencionais podem trazer inúmeros benefícios. Uma pessoa que segue essas práticas terá mais paciência nas interações interpessoais, vai melhorar sua comunicação e, consequentemente, sua vida sexual. Sua vida pode ser mais leve e prazerosa, mas depende de você tomar as medidas necessárias para isso.O estresse e a ansiedade são inimigos silenciosos da função sexual. Compreender e gerenciar esses fatores mantém uma vida sexual saudável e satisfatória.



O caminho para uma vida sexual saudável começa com a autoconsciência e o equilíbrio emocional. Como diz o psicólogo americano, David Schnarch em seu livro "Casamento Apaixonado". “A autoconsciência não é apenas um aspecto da autoajuda, mas um pilar essencial para construir e manter um relacionamento sexualmente gratificante e duradouro”