Você já ouviu falar em visagismo masculino? Esse conceito, ainda pouco explorado, tem o poder de transformar vidas. O visagismo pode ajudar homens a alcançar uma harmonização facial que transmite mais confiança, valoriza a beleza e traz virilidade através do equilíbrio do corte e barba.

A origem do visagismo

O termo "visagismo" foi popularizado na década de 1930 pelo cabeleireiro francês Fernand Aubry. Contudo, foi Philip Hallawell, um artista plástico, desenhista e professor de arte, quem ampliou e consolidou o conceito no Brasil. Hallawell destacou-se por integrar princípios de psicologia e comunicação não verbal à criação de uma imagem pessoal personalizada. Seu trabalho mostra como a aparência pode influenciar a autoestima, o comportamento e a percepção social.



O papel da psicologia no visagismo



O visagismo está profundamente ligado à psicologia, especialmente no que tange à compreensão da personalidade e das emoções. O objetivo é criar uma imagem pessoal que valorize as características físicas e esteja em harmonia com a identidade psicológica e o estilo de vida da pessoa. A seguir, os principais aspectos em que o visagismo atua.



Análise da personalidade:



O visagista avalia traços de personalidade para criar um visual que reflita a essência do homem. Isso envolve uma análise das preferências, comportamentos e aspirações do cliente.



Percepção e autoimagem:



A autoimagem é faz parte, como um homem se vê e como deseja ser visto pelos outros influencia suas escolhas de estilo e aparência. O visagismo ajuda a alinhar a autoimagem com a imagem externa desejada.



Comunicação não verbal:



Utilizando princípios de comunicação não verbal, o uso de formas, cores e estilos influencia como o homem é percebido socialmente. Os acessórios, como relógios, anéis ou até mesmo o estilo de óculos, podem atuar como símbolos de status, sucesso ou estilo pessoal. Isso valoriza a imagem que o homem deseja projetar, alinhando-a com seus objetivos pessoais e profissionais.



Casos de sucesso



No Brasil, vários profissionais ajudam homens a vender mais, aumentar a autoestima e atrair relacionamentos satisfatórios. Um exemplo é Maicon Amorim, um mineiro de Belo Horizonte com formação em Administração de Empresas. Após enfrentar dificuldades para encontrar o terno ideal para seu casamento, Maicon criou uma confecção especializada e expandiu seus serviços para consultoria de imagem.



Em seus estudos especializados em Consultoria de Imagem, Maicon percebeu que o visagismo é uma ferramenta essencial, porém ele decidiu oferecer um serviço abrangente, cuidando de toda a aparência do homem, por isso ele se especializou em consultoria de toda imagem do homem, devido a seu extenso estudo sobre a comunicação simbólica através dos acessórios e a teoria das cores.



A consultoria de imagem no processo de autoconhecimento, considera o estilo de vida e o estado emocional de cada pessoa. Com seis anos de experiência, Maicon atende clientes do Brasil inteiro até mesmo internacionais. “Sua imagem é uma poderosa ferramenta que pode influenciar seu sucesso em todas as áreas da vida. A forma como nos apresentamos ao mundo fala mais do que palavras, moldando percepções dos outros e abrindo portas para novas oportunidades. Quando você decide ser intencional sobre sua imagem, está fazendo uma escolha estratégica que impacta diretamente o seu futuro”, diz Maicon.



O impacto da consultoria de imagem na vida dos homens



A transformação começa de dentro para fora. A imagem pessoal é uma extensão do verdadeiro eu e pode ser a chave para novas oportunidades em várias áreas da vida. Para atrair a pessoa certa e alcançar sucesso financeiro, é essencial alinhar a imagem com os objetivos e valores pessoais. A pergunta indispensável é: "Qual imagem você deseja transmitir?" A consultoria de imagem não é apenas sobre aparência; é sobre revelar seu verdadeiro potencial e abrir portas para o sucesso em todas as áreas da sua vida.



Esteja aberto a aprender e evoluir. Com a orientação certa, você pode ser a melhor versão de si mesmo, tanto por dentro quanto por fora. Sua imagem pode ser a chave para abrir novas portas e alcançar o sucesso em todas as áreas da sua vida.