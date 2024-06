A linguagem corporal existe há milhões de anos. É um tema fascinante e extremamente necessário para todos que desejam ampliar sua influência pessoal e profissional. Vários profissionais da psicologia nos trouxeram esse conhecimento para que hoje possamos aproveitar o poder de influenciar por meio da linguagem corporal.



Você já percebeu como algumas pessoas têm aquele "algo a mais" mesmo sem falar nada? Elas simplesmente entram em um local e de alguma forma todo mundo nota a presença. Dito isso, você pode estar se perguntando: como posso desenvolver essa presença magnética que atrai olhares?



SORRISO E AUTOESTIMA



O escritor Nicholas Boothman estudou mais de duas décadas como os seres humanos se comunicam a partir de ferramentas da PNL (Programação Neurolinguística). Em seu livro, "Como convencer alguém em 90 segundos", ele afirma que o sorriso transmite calma e segurança. Um sorriso no momento certo pode abrir mais portas do que muitas palavras.



O autor afirma que o sorriso é o espelho do seu interior e, para que você tenha um sorriso verdadeiro, alguns passos devem ser seguidos:



Autoestima: como podemos manter e cultivar confiança? Primeiramente, é essencial reconhecer e celebrar nossas conquistas, por menores que sejam. Cada pequeno sucesso é um passo em direção a mais confiança.



Autocuidado: cuide de si mesmo, exercite-se regularmente e alimente-se de forma saudável para manter o corpo em forma, o que naturalmente influenciará como você se sente por dentro.

Positividade nas palavras e atitudes: evite aqueles que constantemente o criticam ou o colocam para baixo. Palavras negativas podem minar sua autoconfiança. Aprenda a dizer "não" para pessoas e coisas que não elevam seu espírito.



Investimento em desenvolvimento pessoal: leia bons livros, participe de workshops, ouça podcasts que estimulam a melhorar suas habilidades e expandir horizontes. O conhecimento não apenas enriquece a mente, mas também fortalece a autoestima, pois quanto mais competente você se sente, mais confiante se torna.

SENSO DE HUMOR

O senso de humor é uma das qualidades mais cativantes que alguém pode ter, especialmente quando se trata de ser atraente sem precisar usar muitas palavras. O humor saudável pode criar uma conexão instantânea entre as pessoas e é uma maneira leve de encarar a vida, de encontrar o lado divertido nas situações cotidianas. O senso de humor faz com que as pessoas ao seu redor se sintam mais à vontade. A acessibilidade é um convite para a aproximação.



Postura aberta, contato visual firme e gestos suaves e significativos podem demonstrar confiança e empatia. Quando você ouve atentamente alguém, inclinando-se ligeiramente para frente e mantendo o contato visual, não apenas mostra respeito, mas também atrai as pessoas. Além disso, ser acessível e receptivo sem precisar de palavras é uma arte. Sorria com os olhos, acene com a cabeça em reconhecimento e use pequenos gestos que mostrem que você está engajado. Essas pequenas ações aumentam seu carisma.



Uma postura aberta fala mais sobre você e pode deixar uma impressão duradoura sobre como você é percebido pelos outros. Com essas qualidades e comportamentos, você será capaz de transmitir um carisma poderoso que não depende de palavras.



Esse tipo de influência silenciosa pode fazer de você uma presença magnética e memorável em qualquer ambiente, atraindo naturalmente as pessoas para sua volta.



Todas essas técnicas contribuem para uma presença mais magnética e influente. Ser atraente não é apenas uma questão de aparência física, mas também de como nos comportamos, nos comunicamos e nos conectamos com as pessoas ao nosso redor.