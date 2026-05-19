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Juliana Duarte

Juliana Duarte

Chef e proprietária do restaurante Cozinha Santo Antônio, onde apresenta um trabalho autoral unindo gastronomia e história. Também é mestre em história social da cultura pela UFMG e desenvolveu pesquisa sobre a cozinha de Minas Gerais.

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