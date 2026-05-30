Covardia não levar Matheus Pereira, único 10 de verdade

O gol de placa e a pintura da jogada na quinta-feira, no Mineirão, é uma obra de arte que o camisa 10 de verdade, Matheus Pereira, deixou para os amantes do futebol. A goleada do Cruzeiro por 4 a 0 sobre o Barcelona foi comandada por ele, que, além de marcar dois gols, mostrou sua genialidade e visão de jogo. É o único a vestir a camisa que ficou imortalizada por Pelé, que atua em alto nível no Brasil e que deveria estar na Copa do Mundo, já que o técnico italiano Carlo Ancelotti parece ter entrado na “panela”, convocando ex-jogadores em atividade. Uma covardia sem tamanho.

Este ano, durante a Florida Cup, em Orlando, encontrei com meu amigo e ídolo Zico, um dos maiores camisa 10 do mundo, e ele me disse: “pelo que o Matheus Pereira fez na temporada passada, merece sim ter chance na Seleção. Ele já provou que tem capacidade”. E olha que Zico falou isso em janeiro. Estamos em maio, e MP mantém o nível da temporada passada, jogando ainda melhor.

O torcedor brasileiro, e não só do Cruzeiro, está indignado. Se seleção é momento, esse momento é do 10 cruzeirense. E olha que Ancelotti jamais o testou ou lhe deu uma chance. Fez isso com Fábio (goleiro do Flu) e Everson (do Galo), além de outras incoerências, como levar Danilo, reserva no Flamengo, Alex Sandro e Fabinho, ex-jogadores em atividade, além de outros engôdos. Preferiu Paquetá, que tem um lobby gigantesco, em detrimento de MP, uma vergonha! E que o torcedor não se iluda, pois em caso de corte de Neymar ele levará João Pedro, do Chelsea, e não Matheus Pereira. Ancelotti está mais perdido do que “cachorro em dia de mudança” e o fracasso do time canarinho é iminente. Quando a gente olha para outras seleções, como a Inglaterra, por exemplo, percebe o quanto o técnico italiano é incoerente. O alemão Thomas Tuchel, técnico da esquadra inglesa, deixou de fora o lateral Arnold, o atacante Phil Foden e Maguire, todos em má forma, mas que seriam titulares em qualquer time do mundo. Isso é coerência e respeito a quem está jogando melhor.

Tudo o que começa errado termina pior ainda, e a gente sabe que o Brasil não irá longe. Jogadores descompromissados com a camisa e com o povo, um técnico em completa desconexão com o que acontece no país. Não adianta ele estar na Fonte Nova, no Morumbis, no Maracanã ou no Itaquerão se não vai levar os jogadores que são merecedores. É só para “inglês ver”. As cartas marcadas já estão na mesa e a convocação esdrúxula mostrou que Ancelotti é mais do mesmo, apenas preocupado em ganhar seus 10 milhões de euros anuais.

Um técnico que só ganhou quando teve bilhões para contratar os astros do futebol mundial, pois no Napoli e Everton, times medianos da Itália e Inglaterra, foi um fracasso só. Muita grife, mas pouco entendimento do que é o futebol brasileiro. Tem torcedor perguntando se Matheus Pereira é argentino, ou português ou espanhol, tamanho o desprezo de Ancelotti por seu futebol. Ah, se ele estivesse jogando em qualquer time pequeno europeu seria convocado na hora. O mesmo podemos dizer que Kaiki, de Luciano Juba, os dois melhores laterais esquerdos do país. Mas para Ancelotti é melhor levar o péssimo Alex Sandro, que não consegue acompanhar os pontas, e Douglas Santos, que joga no falido futebol russo.

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Enfim meus amigos e minhas amigas, como diz a torcida azul, a seleção é o Cruzeiro e que se dane o Brasil. Injustiças sempre acontecerão, mas no nível atual é desumano. Deixar o melhor 10 do país de fora de uma Copa do Mundo, com poucas estrelas e sem brilho, é realmente o fim do mundo. E cuidado, viu Ancelotti, se enfrentarmos a Holanda, na fase seguinte a de grupos, com certeza voltaremos para casa mais cedo, pois nosso time não mete mais medo em ninguém. Sabemos que você renovou até 2030, mas o que segura técnico no Brasil são os resultados e se o time cair na fase seguinte você não poderá nem desembarcar no país, pois não será aceito. Melhor marcar seu voo para o Canadá, onde você mora. Não levar Matheus Pereira é a maior covardia que eu já vi na seleção.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.