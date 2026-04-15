Artur Jorge tem 75% de aproveitamento em quatro jogos

Quando um técnico é de verdade, logo ele desmascara o que era de mentira. Pegou terra arrasada, deixada pelo antecessor, e em pouquíssimo tempo fez do Cruzeiro um time mais competitivo, mais coeso e, principalmente, reforçou o espírito de coletividade. Isso implica dizer que está tudo perfeito, Jaeci? De jeito nenhum. Longe disso. Ainda há muito trabalho a fazer, ajustes e contratações na janela de julho, mas com o excelente material humano que ele tem em mãos já está fazendo uma bela limonada. A estreia na Libertadores me encantou, pela dificuldade de jogar em Guaiaquil, contra o Barcelona. Anteriormente, os 3 a 0 sobre o Vitória me deixaram tranquilo e, no domingo, diante do Bragantino, a certeza de que Artur Jorge é mesmo um grande treinador. O Cruzeiro venceu por 2 a 1, um placar mentiroso. Se tivesse enfiado cinco não seria nada demais, tamanha a quantidade de oportunidades criadas e desperdiçadas.

Kaio Jorge teria feito uns quatro gols, mas Néiser tem suas virtudes, pois esteve no lugar certo, na hora certa, e faltou mesmo calibrar a pontaria. Nos treinamentos, o técnico vai resolver esse problema. O importante é saber que mesmo muito jovem ele cumpriu aquilo que um atacante deve fazer. Quero abrir um parêntese para Matheus Pereira. O que ele está jogando não está no gibi. É um crime o técnico Carlo Ancelotti não ter dado oportunidade para ele, mas ainda tenho uma pequena esperança de que ele esteja na lista dia 18 de maio. É um jogador cerebral, de raro talento e de muita qualidade. Aquele 10 que a Seleção Brasileira precisa, elogiado, inclusive, por Zico, quando o maior jogador da história do Flamengo esteve em Orlando para o Zico Cup. “Pelo futebol que ele jogou na temporada passada, merecia sim uma chance, mas, como me disse o cracaço Júnior, comentarista da Globo, “ele não convocou nenhum jogador com a característica do Matheus Pereira, portanto, acho que não vai levá-lo”. Acho uma covardia. Por isso o torcedor não acredita mais na Seleção e em determinadas convocações.

Pelo menos, MP é reconhecido na seleção cruzeirense, e o principal jogador da equipe. Gosto dele porque é um cara de grupo, que sempre enaltece o coletivo. No jogo de hoje, contra o Universidad Católica-CHI, com o Mineirão lotado, o time celeste vai em busca da segunda vitória na Libertadores e a participação de MP será fundamental para mais uma vitória. Secar Boca e Barcelona, para que haja um empate, será muito bom, e o Cruzeiro assumindo a liderança isolada do seu grupo na Libertadores. Aí, é só aguardar o jogo contra o time argentino, também no Mineirão, para chegar aos 9 pontos. Vale lembrar que em Libertadores nada é fácil, mas vejo uma evolução grande no Cabuloso. As informações sobre os treinos dados por Artur Jorge são as melhores possíveis, e eu torço muito para dar certo. Em quatro jogos, Arthur Jorge fez mais que o péssimo Tite fez em 4 meses, o que prova a competência do português e o fracasso do gaúcho. Ainda há muito o que corrigir, mas a Nau azul já está navegando em águas mais tranquilas.

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Pedro Junio na CNN

A entrevista feita pelo CEO da CNN e Rádio Itatiaia, João Vítor Xavier, com o vice-presidente do Cruzeiro, domingo, foi esclarecedora e de suma importância. Pedro Junio fez um raio-X desses dois anos de SAF sob a gestão dele e do presidente, Pedro Lourenço, e o balanço é extremamente positivo. Os títulos são questão de tempo, pois o caminho traçado é o da seriedade, transparência, competência e honestidade. Ao meu amigo João Vitor, parabéns pelas belas entrevistas na CNN, obrigatórias para os jornalistas esportivos.

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