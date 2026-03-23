Cruzeiro e Santos não saem do zero e situação continua delicada

Não foi dessa vez que o Cruzeiro conseguiu sua primeira vitória. Num jogo muito ruim, a equipe celeste até criou chances, mas o goleiro Brazão impediu o gol. Nunca é demais lembrar que o time é reflexo do péssimo Tite, que deixou terra arrasada. Sendo assim, o novo treinador terá muito trabalho pela frente. A situação é delicada, mas os 10 dias de paralisação da competição, em função da data Fifa, serão benéficos para Arthur Jorge por suas ideias em jogo e mudar o rumo dessa prosa.



Ainda com o técnico interino, Wesley Carvalho, o Cruzeiro precisava da vitória sobre o Santos, para aliviar a crise e fazer os primeiros três pontos, vencendo, para somar aos outros três que já tem. Não era tarefa fácil, mas os jogadores tinham que dar a vida em campo. Gostei do segundo tempo do time em Curitiba, mesmo com a derrota, que achei injusta, e com a volta dos titulares, as chances aumentavam. O Santos não tinha Neymar, nem Gabigol, mas estreava um grande estrategista, o técnico Cuca. Este conhece de futebol como poucos e, tenho certeza, vai ajeitar o time peixeiro. A bola rolou e com ela a esperança de milhões de cruzeirenses, empolgados em ver uma campanha tão boa quanto a do ano passado. Acho que para brigar pela taça do Brasileirão já era, pois o líder, Palmeiras, já tem 19 pontos, mas, enquanto houver “bambu, tem flecha”, como diz o grande narrador Everaldo Marques, e é nisso que a China Azul tem que se agarrar. É fazer os 45 pontos o mais rápido possível, e o que vier além disso será lucro. Concentrar na Copa do Brasil e Libertadores. A diretoria promete contratações na janela do meio do ano.



O primeiro tempo ruim definiu muito bem as péssimas campanhas das duas equipes. Dois chutes do Cruzeiro e um do time santista. Muito pouco para duas equipes de tantas tradições. No segundo tempo, uma boa trama do Cruzeiro e Néiser Villarreal perdeu um gol incrível. Brazão pôs a escanteio. Na cobrança, Kaiki quase marcou. O Cruzeiro precisava muito do gol e da vitória. Depois de todo o prejuízo que Ramon Abati Abel deu ao Cruzeiro, ano passado, é um absurdo a CBF escalar esse péssimo árbitro. Wanderson, que havia entrado, quase marcou, obrigando Brazão a fazer outra boa defesa. O gol do Cruzeiro estava amadurecendo e só não saiu pelas ótimas defesas do goleiro santista.

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Artur Jorge



O novo treinador do Cruzeiro, que sempre foi a primeira opção de Pedro Lourenço e Pedro Junio, desde dezembro, quando ele não pôde vir, finalmente chegará hoje e será apresentado na Toca da Raposa. Um técnico com um histórico de conquistas no Botafogo – Brasileirão e Libertadores, em 2024 –, com muita capacidade, coerência e entendimento de futebol. Não tenho dúvidas de que ele vai conseguir corrigir a terra arrasada que seu antecessor deixou e levar o Cruzeiro a melhor posição no Brasileiro, com chances de ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores. Aliás, estou apostando numa final entre Cruzeiro e Flamengo, no Centenário, em Montevideo. E a China Azul sabe que quando o adversário é o Flamengo, o time azul sempre leva vantagem nas decisões. Que assim seja, em novembro.

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