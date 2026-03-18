O estrago está feito, agora é recuperar o tempo perdido

Eu avisei assim que o nome de Tite foi aventado para dirigir o Cruzeiro que seria um fracasso, não daria certo, pois o clube estava contratando um ex-treinador em atividade, com péssimos trabalhos nos últimos 11 anos. O resultado está aí. Cruzeiro na vice-lanterna, sem chances de ganhar o Brasileirão, com futebol e preparo físico abaixo da crítica e com muita coisa a ser corrigida. Eu entendo quando um dirigente aposta em um nome e quer seguir com ele, mas há coisas na vida que é preciso avaliar, entender e saber o motivo pelo qual o treinador não consegue mais entregar algo. Tite já faz parte de um passado tenebroso, e o próximo treinador, seja ele quem for, terá um trabalho gigantesco para reestruturar o time e o grupo. Em abril, começa a Libertadores, e a Copa do Brasil também está batendo à porta. O novo treinador terá de agir rápido, conhecer o grupo, no caso de o Arthur Jorge acertar, e consertar o avião em pleno voo.

Não me venham dizer que o grupo é fraco, pois não é verdade. Esse mesmo grupo, e agora mais reforçado ainda, brigou pelo título brasileiro de 2025 até a penúltima rodada, esteve a um passo da final da Copa do Brasil e nos encantou com um belo futebol. Um ou outro jogador cair de produção é normal em começo de temporada, mas, todos, não! O preparador físico de Tite é péssimo. O tal Mahseredjian deixava os jogadores da Seleção Brasileira fadigados e fez o mesmo com os atletas cruzeirenses. Muitas lesões e contusões. Tudo isso porque também é ultrapassado e limitado. Isso também refletiu na péssima campanha. O Cruzeiro tem um jogo dificílimo, em Curitiba, contra o Athletico, hoje, e dificilmente vai obter um resultado positivo. Como terá um jogo no fim de semana e a parada para a data Fifa, poderá ter um pouco mais de calma para acertar na contratação de um novo técnico. Precipitação nunca dá certo.

O grande problema é que hoje o Cruzeiro sonha em obter 45 pontos para não correr riscos de rebaixamento. Em 6 jogos e 18 pontos disputados, conseguiu ganhar apenas 3, o que é vergonhoso. O risco de queda não pode ser descartado, pois cada jogo nesse tipo de competição é uma decisão. Não brinquem com isso, pois já vi vários times, bem armados, que entraram na zona e nunca mais saíram, ou melhor, saíram para a Série B. Outro grande erro foi gastar 30 milhões de euros em Gerson, jogador bem comum, que põe a mão nas cadeiras quando perde a bola no meio-campo. Ele fazia isso no Flamengo e só teve um ano bom, em 2019. No mais, é isso que vocês estão vendo. Um jogador que não ganha taças e que não é protagonista de nada. Foi campeão no Flamengo, como coadjuvante, e não vai passar disso. Outro prejuízo que Tite deu ao Cruzeiro, pois foi ele quem pediu sua contratação.

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Se o Cruzeiro conseguir definir Artur Jorge ainda nesta semana, será ótimo para traçar um planejamento para a data Fifa. O principal objetivo, daqui pra frente, será a Libertadores, que terá sorteio de grupos amanhã. O cruzeirense sabe o quanto é difícil chegar nesta competição e o time azul tem objetivos claros de ser tricampeão. Arthur Jorge conhece bem os atalhos para a conquista. Há um outro nome que não vi ninguém cogitar e de quem gosto muito: Marcelo Gallardo, bicampeão da Libertadores com o River Plate, como treinador e também como jogador. Está livre no mercado e garanto que faria um trabalho gigantesco no Cruzeiro. De qualquer forma, seja quem for o novo treinador, terá meu apoio incondicional. Ver o torcedor azul feliz não tem preço. É recuperar o tempo perdido, consertar o estrago feito e partir para as conquistas. Não há outro caminho para esse gigante chamado Cruzeiro Esporte Clube.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.