A recuperação começa neste domingo

Com técnico novo, o português Artur Jorge, o Cruzeiro vai começar sua recuperação no Brasileiro, neste domingo, contra o Santos. É sabido que Artur Jorge ainda não estará no comando do time, mas o fato de o clube ter contratado um treinador de alto nível e campeão já deixa a China Azul feliz e sabedora de que as coisas vão melhorar. O Santos vive um momento ruim e também precisa da vitória a qualquer preço. O segundo tempo do Cruzeiro diante do Athletico-PR me deixou otimista, e, com as voltas de seus principais jogadores, com certeza vai fazer uma boa partida e conseguir a primeira vitória na competição, para sair da incômoda posição em que se encontra. A China Azul agora tem motivos para ir ao Mineirão, pois o fracassado Tite foi embora, deixando terra arrasada por onde passa, como ele faz há dez anos.

Aliás, ele é passado. Vamos pensar agora com Artur Jorge no comando. Tenho visto alguns cruzeirenses chateados com o time, dizendo que o grupo é fraco. Discordo, veementemente. O Cruzeiro tem um dos melhores grupos e times do país e precisa apenas voltar ao seu melhor momento. Se houver um reforço pontual ou outro, ok, mas esse grupo é forte e demonstrou isso ano passado, praticando o melhor futebol do país. Com relação ao grupo da Libertadores, acho que quem tem que temer o Cruzeiro são os adversários. Vejo o time como primeiro do grupo, com Boca em segundo e Universidad Católica e Barcelona eliminados. O Boca já não é aquele time de tantas glórias. Anda maltratado, judiado, e sou muito mais o Cabuloso.

E quem quer ser campeão da Libertadores não tem que escolher adversário. É atropelar cada um deles, avançar e esperar o Flamengo, em Montevideo, no Centenário, palco da final. Sim, já estou adiantando que o Cruzeiro estará na grande decisão, pois tem time e técnico para isso. Sou otimista e realista. O tricampeonato azul está a caminho, podem acreditar no que digo. Pedrinho e Pedro Junio merecem essa conquista, e a China Azul ainda mais. Os frutos da bela campanha do ano passado serão colhidos nesse 2026, e a Libertadores é o grande torneio a ser alcançado. Tem também a Copa do Brasil, onde quem tem mais tem seis, e é o Cabuloso.

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Vamos por etapas, primeiro despachando o Santos, fazendo as pazes com o torcedor e depois pensar nas outras competições. Como Tite deixou terra arrasada, é preciso fazer 45 pontos no Brasileiro, para não correr riscos. No mais, torcedor azul, não se preocupe. O Cruzeiro tem grupo, time, banco, diretoria e um técnico de verdade. O Trem Azul vai entrar nos trilhos e, com certeza, dará muitas alegrias aos 14 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo. Neste domingo, na Toca 3, vamos voltar a ver o Cruzeiro que todos conhecemos. Pra cima deles Cabuloso.

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