Hulk, depois de R10, é o maior ídolo atleticano da nova geração

A ingratidão de alguns torcedores do Atlético com o jogador Hulk seria algo impensável há pouco tempo, mas o ser humano é assim, imediatista por natureza. Se há alguém que merece crédito e pode, sim, passar por má fase, esse alguém é o atacante Hulk, que nos últimos 3 anos tem sido o melhor do futebol brasileiro, mesmo com idade avançada. Depois de um péssimo começo no clube, quando ficou 11 jogos sem marcar e com péssimas atuações, ele pensou em rescindir seu contrato: “passei noites em claro com a minha esposa pensando em rescindir o contrato. Eu não conseguia render o que poderia e isso me consumia”, disse ele em entrevista ao “Esporte Espetacular”. Foi justamente na época em que sugeri a rescisão dele, e vários idiotas usaram isso, meses depois, quando ele passou a jogar o fino da bola, para tentar me agredir. É a velha e atual frase de Umberto Eco: “as redes sociais deram voz a uma legião de imbecis, que antes discutiam os assuntos nos bares, tomando um copo de cerveja, e hoje querem ter o mesmo espaço de um Prêmio Nobel”.

Hulk foi o grande nome da equipe na campanha de 2021, quase irretocável, que culminou nos títulos da Copa do Brasil e Brasileirão, e, por pouco, a Libertadores, pois o Atlético foi eliminado pelo gol que o Palmeiras marcou, fora de casa, critério que não existe mais.

Dali pra frente, só deu Hulk, melhor a cada ano, embora o Atlético não tenha conquistado mais nada. Até chegou à final da Copa do Brasil e Libertadores, ano passado, mas, fracassou nas duas, um vexame histórico. Hulk, porém, foi fundamental para fazer sua equipe chegar. Eu sempre digo que quando duas equipes chegam à final tudo pode acontecer, e a perda do título não é vergonha. Foi no caso atleticano, pois jogou com o Botafogo, com um jogador a mais, desde o primeiro minuto de jogo, e perdeu de 3 a 1 num dos maiores vexames da história. Nesta temporada, o Atlético errou demais ao contratar jogadores que não conseguem mais render o que já renderam em outras equipes, casos de Dudu, Bernard, Rony, Menino, Patrick, Júnior Santos. Aliás, sobre esse último, ele gozou os atleticanos e o clube ao fazer o gol do título do Botafogo, foi contratado pelo clube mineiro e só deu prejuízo até agora. Custou R$ 45 milhões, ganha uma fortuna, mas futebol que é bom, nada. Agora sofreu uma contusão séria, mais uma em sua carreira, já que ano passado quase não jogou pelo Botafogo. Uma contratação equivocada, como a de Dudu, que Cuca insistiu para levar ao clube, e foi demitido logo depois. Dudu foi um grande jogador, mas não consegue aquilo que já conseguiu em sua grande fase. Tornou-se um jogador comum, uma presa fácil para qualquer defensor. É sabido que o Atlético o contratou para tentar fazer “raiva” ao Cruzeiro, mas o tiro saiu pela culatra.

O Atlético foi muito infeliz e jogou dinheiro no lixo com as contratações que citei acima. É preciso ter um “desconfiômetro”: se o jogador não serve mais para o Palmeiras, por qual motivo serviria para o Atlético? Já estou vendo Sampaoli pedir a volta de Allan, jogador bem ruim que o Atlético conseguiu empurrar para o Flamengo, e que lá é reserva. Já vem o tal Sampaoli com suas manias e gastos em jogadores inexpressivos. O Atlético precisa achar um diretor de futebol capaz de contratar jogadores jovens, de qualidade, que possam dar retorno técnico e financeiro. Vale lembrar que Hulk não é eterno, que vai chegar aos 40 anos e que isso vai pesando. Porém, a torcida deveria ser grata ao melhor jogador do clube, depois de Ronaldinho Gaúcho, grande mentor dos títulos de 2013 e 2014. Na minha visão, os maiores jogadores do clube seguem a seguinte ordem: Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho, Hulk, Ubaldo, Dario, Guilherme, Marques, e por aí vai. Portanto, parte da torcida, não seja ingrata com o cara que dá sua vida pelo clube, que é artilheiro sim, que superou a pior fase da vida para mostrar aos alvinegros o seu imenso valor. Ingratidão é o pior sentimento do ser humano, e se o Atlético é bicampeão da Copa do Brasil e bicampeão brasileiro deve a Hulk, e muito. Tenham paciência com o ídolo, pois, depois que ele parar, vocês não terão mais a quem reverenciar, a não ser que surja um novo Hulk nas divisões de base. Hulk tem crédito demais, vive uma fase ruim, onde todo o time caiu, mas é como aqueles vinhos guardados a sete chaves: quanto mais velho, melhor. Vida longa ao Hulk e vaias para os ingratos da vez.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.