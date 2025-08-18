Gabigol fez 16 gols em 17 finais e precisa recuperar o belo futebol

Muitos torcedores da China Azul me questionam aqui e no nosso JaeciCarvalhoEsportes, no Youtube, o motivo de o técnico Leonardo Jardim não pôr para jogarem juntos Gabigol, Kaio Jorge e Matheus Pereira. Recentemente, o mister, para mim um dos maiores técnicos da história do Cruzeiro mesmo em tão pouco tempo, explicou que tentou essa formação em algumas situações, mas que não deu certo. Como ele não pode tirar Kaio Jorge do time, artilheiro do Brasileirão com 13 gols, que está voando, Gabigol tem ficado no banco e entrado no segundo tempo. Em alguns jogos, com mais minutagem, em outros, muito pouco.



Eu sempre fui fã do Gabigol e a favor de sua contratação, mesmo sabendo que ele estava há dois anos no banco, no Flamengo, sendo que 1 ano foi covardemente afastado pelo péssimo Tite. Gabigol - seu apelido é justamente por isso - tem o faro das redes e sabe por a bola na casinha, como poucos. Entretanto, no futebol moderno, precisa se movimentar mais e criar situações, para receber a bola em condições de finalizar. Ele tem até tentado executar outra função, vindo com a bola dominada, de trás, mas não tem muita habilidade para tal.

O grande questionamento do torcedor é o seguinte: “Cruzeiro não pode pagar quase R$ 3 milhões mensais a um jogador que fica no banco”. O torcedor tem toda a razão, pois isso o incomoda, e, é claro, deixa o artilheiro também incomodado. Todo grande jogador quer atuar, e, Gabigol, foi contratado para isso.

Vale ressaltar que ele tem sido um profissional exemplar, que não cria problemas, está totalmente integrado ao grupo e faz aquilo que o mister determina. É um garoto do bem, tem ótimo relacionamento com seus colegas e diretoria, e está sempre disposto a colaborar. Porém, precisa jogar, foi a cereja do bolo, que vai custar mais de R$ 100 milhões nos quatro anos de contrato.

Tenho ouvido torcedores sugerindo a venda dele. Só se for para o mundo árabe, onde os petrodólares são derramados, ou se Neymar, seu cunhado, se interessar em levá-lo para o Santos, bancando tudo. Não há clube no Brasil que queira pagar esse salário a Gabigol.

E eu não tiro a razão do mister, pois se Gabigol estivesse voando, seria sim titular. Ele fez dupla com Pedro, no Flamengo, e ganhou Libertadores, fazendo o gol do título, e a Copa do Brasil. Era um trio fenomenal com Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Ainda tenho esperança de que ele convença Leonardo Jardim a utilizá-lo ao lado de KJ.

O problema é que quando Wanderson joga, ele ajuda muito na marcação pelos lados e fecha bem o meio. Gabigol não sabe fazer essa função. A verdade é uma só: um jogador do nível dele, precisa jogar, atuar, marcar gols e ser titular. Acho que se aparecer uma boa proposta para o clube e para o artilheiro, o Cruzeiro não hesitará em aceitar, pois com R$ 3 milhões mensais, poderia trazer 4 grandes jogadores, ganhando R$ 750 mil cada, o que é um salário astronômico.

O clube tem que pensar em si, pois as despesas são altas, das dívidas deixadas por aquela diretoria que jogou o Cruzeiro na lama, e os atuais donos são pessoas sérias, empresários bem-sucedidos e que pagam as contas todas em dia, algumas até de forma antecipada. Há também a recuperação judicial, cujas parcelas são pagas todos os meses, e é sabido que no Cruzeiro não há atrasos em nada. Tudo funciona com responsabilidade e muita qualidade.

Enfim, Gabigol é um ídolo, a torcida o adora, mas o atual quadro não favorece o jogador, o Cruzeiro, nem o torcedor. Vale lembrar que não há a menor crise por causa disso e o que todos querem mesmo é ver o artilheiro fazendo o que mais sabe: gols. Infelizmente, nem sempre as contratações dão certo.

Muitas das vezes, o jogador não dá certo num determinado time, e vai para outro onde conquista seu espaço e deslancha. O importante, entretanto, neste momento, é saber que Gabigol está mais do que integrado ao projeto Cruzeiro e que aguarda com ansiedade a sua vez de ser titular. O tempo dirá se isso vai acontecer.



Mirassol

Jogo dificílimo, esta noite, na casa do time paulista, que contraria todas as previsões e faz belíssima campanha no Brasileirão. No turno o Cruzeiro ganhou por 2 a 1, e teve torcedor fazendo “beicinho”, achando que foi pouco. O Flamengo venceu pelo mesmo placar e quase foi surpreendido no Maracanã. O Palmeiras empatou, em sua casa, em 1 a 1. Portanto, torcedores, claro que o Cruzeiro vai em busca dos 3 pontos, mas, um empate, pelas circunstâncias, pode ser um bom resultado.





