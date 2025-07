Vice-líder, com dois pontos a menos, e as chances ficaram reduzidas?

Eu detesto matemática no futebol. Antes da rodada do fim de semana do Brasileirão começar, o Cruzeiro tinha um percentual gigantesco de possibilidade de ser campeão, pois era líder isolado da competição. Bastou um tropeço contra o Ceará e a vitória do Flamengo para os “matemáticos” dizerem que as chances são bem reduzidas e que Fla e Palmeiras são os prováveis campeões. Ora, “matemáticos”, vão se catar. Sou de uma época em que isso não existia no futebol e ninguém dava importância às contas, pois futebol não é ciência exata. Campeão era aquela que somava mais pontos ao final da competição. Estamos na rodada 17 do Brasileirão, que terá 38 até dezembro. “Tem muita água para rolar debaixo da ponte” e por uma derrota os tais “matemáticos” colocam o Cruzeiro fora da briga do título ou com chances remotas. Aliás, o Cruzeiro tem 14 pontos a mais que o rival, Atlético Mineiro, que está em décimo terceiro lugar. Acho que a crise está do outro lado e não na Toca 2. Ou estou enganado?



Piada, não é? O Cruzeiro era líder, considerado o time com o melhor futebol do país, mas, uma derrota significa o fim? Continuo achando o time azul muito forte, com time, grupo, banco, diretoria e um técnico espetacular. Ouvi cada comentário de dar dó: “o mister errou, perdeu o grupo, esse time precisa de seis reforços, vamos cair de forma assustadora, o título já era”. Só balela de gente que não gosta do Cruzeiro, que sabe que ele incomoda e que vai brigar até o fim da competição pela taça. Sim, o objetivo traçado no começo da temporada pela diretoria e pelo atual técnico é de vaga na Libertadores, mas, queiram ou não, os que detestam o time azul, ele está sim brigando pela taça. E vai continuar vencendo a maioria dos jogos, e tendo um tropeço ou outro, assim como Flamengo e Palmeiras. No mais, é a China Azul continuar apoiando e sentido orgulho de tudo o que o time celeste tem proporcionado. Infelizmente, o jornalismo de hoje é isso, gente despreparada, que nem universidade fez e que gosta de provocar. E chega de “matemáticos”. Se a bola não entrar na casinha, nada feito. Pode ser a melhor equipe do mundo, como era considerado o PSG antes da final com o Chelsea pelo Mundial de Clubes. Tomou 3 a 0 no lombo e as chances “matemáticas”, pois era apontado como o grande favorito, se reduziram a pó. Sabem por quê? Porque o Chelsea pôs 3 bolas no balaio do PSG. O resto é “perfumaria”, como diz meu amigo Chico Maia.



Maior vencedor em busca do hepta

O Cruzeiro recebe esta noite o CRB, pelo confronto das oitavas da Copa do Brasil, onde é o maior ganhador, com seis taças. É jogo para tentar golear, praticamente garantir a classificação para as quartas, e no jogo de volta só cumprir tabela. A torcida pode se preparar para ver um jogo onde o adversário vai jogar numa retranca gigantesca, e a paciência será primordial. O Cruzeiro é o grande favorito para avançar, mas é preciso entender que terá de pôr bolas na rede do CRB, como citei acima. Se a bola não entrar na casinha, tudo ficará mais difícil. O Mineirão deverá estar lotado e a China Azul não vai se abater pela derrota para o Ceará, pelo Brasileirão. Foi um acidente de percurso, onde o Cabuloso não fez uma boa partida e tomou a virada. Um caso isolado. Na Copa do Brasil, ele é o maior ganhador, conhece os atalhos como poucos e saberá se classificar. Vale lembrar que em cada fase há o sorteio para definir os confrontos, e, nas quartas de final, muito provavelmente, vai encarar outra equipe gigante como ele é. Já pensaram em um Cruzeiro x Flamengo? Nessa competição o Flamengo é freguês, pois o Cruzeiro ganhou duas das seis taças que possui justamente em cima do rubro-negro. Se cruzarem novamente, a China Azul sabe que as chances de avançar serão grandes.

