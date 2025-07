COPA DO MUNDO DE CLUBES DEIXA SALDO POSITIVO

Nova York – Foi uma competição contestada pelos europeus, que estavam em férias e tiveram que chamar seus jogadores, que nesta época, normalmente estão nos balneários do mundo. Os brasileiros vieram na esperança de levantar o troféu e trouxeram para cá uma legião de torcedores, alguns, endividados até 2030. Mas a paixão é maior que tudo.

Coube ao Fluminense, “patinho feio” por ser o clube com menos dinheiro, representar o Brasil com dignidade, chegando às semifinais. Flamengo, Palmeiras e Botafogo foram muito mal. Mas o alvinegro foi o único a derrotar o PSG, reserva, diga-se de passagem. Já o Flamengo ganhou do campeão Chelsea, também na fase de grupos. Esses foram nossos maiores troféus.

Emissoras tentaram vender uma ilusão, ao dizer que a distância do futebol brasileiro para o europeu havia diminuído. Balela! Os europeus nos ganham a hora em que bem entendem, haja vista o chocolate que o Bayern de Munique deu no Flamengo ao enfiar 4 a 2. Não foi de 7 porque os alemães tiraram o pé. Continuamos na lama, com futebol pobre, sem imaginação ou criatividade.

Mas a Big Apple, principalmente nesta fase final, recebeu torcedores de Real Madrid, Chelsea, Fluminense e PSG, e os franceses fizeram uma grande festa na Times Square e pelas ruas da cidade. A Torre de Babel, que é Nova Iorque no verão, é espetacular.

A Fifa abriu seu escritório no edifício Trump Tower, no coração da Quinta Avenida, a mais cara e movimentada do mundo. O presidente Gianni Infantino já pensa na Copa do Mundo de Seleções ano que vem. E garantiu que esse escritório será permanente, pois, volta e meia, teremos eventos por aqui. Minha ressalva é que os americanos só gostam do futebol deles e não o que é praticado no mundo. Portanto, o Mundial deveria ter sido realizado em outro país. Se conseguirmos levar a Copa do Mundo de Clubes para o Brasil, em 2029, teremos estádios lotados e uma grande festa. Resta saber se a Fifa vai manter o critério dos últimos quatro campeões da Libertadores ou se vai estabelecer o ranking. Saberemos no futuro.

O presidente de La Liga garante que a competição vai acabar, pois não quer seus clubes nela. Será que ele tem essa força toda? Já Karl-Heinz Rummenigge, presidente do Bayern, declarou que “se os jogadores e técnicos querem receber salários astronômicos, têm mesmo que jogar mais competições”. Será uma queda de braço até o próximo Mundial, mas não acredito que ele será extinto. Com ajustes, mais atenção à imprensa e, quem sabe, em data diferente – outubro, por exemplo – essa competição pode se tornar mais atraente.



Brasileirão

O Campeonato Brasileiro voltou em grande estilo e é a competição que interessa ao torcedor. A cada dia a gente percebe que a Seleção, outrora idolatrada, vai perdendo seu espaço no coração popular. E não será fácil recuperar esse tempo perdido. Vivemos um momento delicado e conturbado, com clubes devendo até as cuecas. O Corinthians deve quase R$ 3 bilhões. Num país sério, seria rebaixado à Quarta Divisão. No Brasil, contrata Depay, pagando R$ 3 milhões mensais. Onde está o fair play financeiro?



Enquanto tivermos emissoras mentindo, no futebol e na política, subservientes a todos os governos, não sairemos do lugar. A “lavagem cerebral” acaba com o país em todos os sentidos. Uma vergonha o que está acontecendo aos olhos de um Congresso inerte. O governo dá ao povo “pão e circo”, é assim desde os primórdios, e tem gente que gosta exatamente disso. Governantes morando em palácios, viajando o mundo todo, tomando vinhos caros e comendo caviar. Já o pobre, o povão, como diz Zeca Pagodinho: “Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem ouvi, eu só ouço falar”. É nisso que o Brasil se transformou, nas mãos do ex-presidiário.



O futebol é apenas reflexo dessa sociedade desorganizada, desse desgoverno, pois só é um mundo à parte na questão salarial. No mais, está inserido nesta sociedade corrompida. O futebol voltou com o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. É disso que o povo gosta!

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.