Balela dizer que o Fluminense é o Brasil no Mundial

Acho isso a maior palhaçada do mundo. O Fluminense é só o Fluminense no Mundial de Clubes, e somente a sua torcida irá apoiá-lo. Os torcedores dos outros clubes querem mais é que o time carioca seja eliminado, para gozá-lo. É assim que funciona o futebol e sempre vai funcionar. Essa balela foi inventada pela Rede Globo e seus interlocutores. O flamenguista, o vascaíno, o botafoguense, o cruzeirense, todos querem que o Fluminense se exploda e seja eliminado pelo Chelsea.

No meu caso, há um porém e uma dualidade. Torço para Fábio e Renato Gaúcho, mas não para o Fluminense. Mas o sucesso de ambos será o sucesso do tricolor carioca. E aí, como fica? Foi a mesma coisa que aconteceu na final da Copa do Mundo de 2022. Todos da imprensa brasileira, no estádio, torcemos para Messi, mas torcer para ele significava torcer para a Argentina, e isso a gente não faz nunca. Mas, ficamos felizes pelo fato de Messi, que nos brindou durante 20 anos com um futebol de outro planeta, ter levantado a Copa Fifa.

Com 65 anos, há tempos que torço pelos amigos que comandam o futebol. Se Fábio e Renato chegarem à final, vou ficar feliz por eles, mas não pelo Fluminense. Aliás, era o time mais fraco entre os brasileiros e o único que chegou. O Flamengo (único entre os quatro com o título mundial de 1981) caiu nas oitavas, assim como o Botafogo. O Palmeiras, que continua sem ter Mundial, caiu nas quartas.

Restou o Fluminense que está na semifinal. Ganhou do Ulsan na primeira fase, empatou dois jogos. Depois derrotou a Inter, de Milão, nas oitavas, e o Al-Hilal nas quartas. Renato montou um time defensivo, com grandes dificuldades para os adversários penetrarem. Fez certinho, pois sabia que se encarasse de peito aberto já teria voltado para casa. Como tem estrela o Renato.

Já Fábio é um capítulo à parte: 44 anos, será o goleiro mais longevo da história, um gigante, ídolo da China Azul, que Ronaldo Fenômeno mandou embora. Sorte a dele, que foi campeão da Libertadores pelo Flu e agora brilha no Mundial de Clubes. Por ele eu torço e muito. Um gigante, o goleiro mais injustiçado na Seleção Brasileira, um homem de família, de Deus, um ser humano espetacular. E vai jogar até quando quiser, pois é profissional ao extremo.

Vamos ver se o Flu chegará à final, se o fizer, já será um orgulho para a sua torcida, pois chegou como o “patinho feio” e sairá como um gigante brasileiro, único a encarar os europeus e árabes com superioridade.



Abel calado

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, saiu do Mundial caladinho, com o “rabinho entre as pernas” pelo péssimo Mundial do seu clube. Marrento, mal-educado com jornalistas e árbitros, não deu os chiliques que dá no futebol brasileiro, onde manda e desmanda. Aqui nos Estados Unidos a banda toca diferente. Se fizesse metade do que faz no nosso país, seria expulso da competição.

Curioso foi ver Estêvão, que nem tirou as fraldas ainda, questionar a pergunta de um repórter, fazendo uma pergunta. Garoto, vai tirar a fralda e ser menos arrogante. Não siga o exemplo dos questionadores, que você se dará mal. Você pode não responder a pergunta do jornalista, mas rir, debochar, como você fez, é absolutamente ridículo. Para ser respeitado, você tem que respeitar, e, cá pra nós, você não é nada no futebol. Não ganhou nada, não tem história e está apenas começando. E, pelo jeito, começando mal.

É por essas e outras que o futebol brasileiro está na lama. Técnicos desrespeitosos, jogadores abusados, dirigentes fracos.

