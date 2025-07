De olho no próximo Mundial

O pentacampeão mundial Gilberto Silva está trabalhando para a Fifa com mais seis ex-jogadores e o ex-técnico Arsene Wenger assistindo aos jogos e fazendo relatórios de cada um deles para que a entidade entenda o que pode melhorar para a próxima Copa do Mundo de Clubes, que poderá ser na Europa, na Arábia Saudita ou no Brasil. Gilberto vê pontos positivos, mas pondera que, como é a primeira competição com 32 clubes, ela deverá sofrer ajustes na próxima edição.

O fato de a primeira edição acontecer aqui nos Estados Unidos tem provocado críticas, pois os americanos não se interessam pelo futebol praticado no mundo, haja vista a baixa procura por ingressos, exceto em jogos do Real Madrid e um ou outro clube. Não fossem os torcedores de Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras terem vindo em grande número e o torneio, nesse quesito, teria sido um fracasso. Porém, a impressão dos analistas contratados pela Fifa é a melhor possível. “Com alguns ajustes, a Copa do Mundo de Clubes terá muito a crescer e será um grande sucesso”, acredita Gilberto Silva.

Infantino ouve todos

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, tem uma grande virtude: além de privilegiar ex-jogadores, ele ouve tudo aquilo que é feito para melhorar o futebol. Apurei que não há intenção dos analistas em aumentar o número de participantes para 48, nem tampouco fazer a competição de dois em dois anos. É sabido que Infantino é a favor de crescer o número de competidores, na intenção de agregar ainda mais clubes dos vários continentes, mas é preciso ter o mínimo de qualificação, com clubes realmente fortes, para valorizar o evento.

O período em que ela está sendo disputada não agrada aos europeus e existe, sim, a possibilidade de na próxima Copa do Mundo de Clubes a data ser alterada para outubro ou novembro. Esse estudo ainda será feito, com critério e cuidado. Uma coisa é certa: a competição veio para ficar, e nem mesmo a “choradeira” de clubes e dirigentes europeus será capaz de abalar o torneio.

Desfile de craques

O hotel Grand Beach, aqui em Surfside, serviu de QG da Fifa durante todo o Mundial de Clubes até esta etapa de quartas de final. Daqui pra frente, o QG muda para Nova Iorque, pois lá será o palco das semifinais e finais. Gilberto Silva seguiu para Atlanta, para observar Bayern de Munique x PSG, e de lá seguirá para NY, fechando seu trabalho na grande decisão do dia 13, domingo, no Met Life Stadium. A CBF deveria copiar a Fifa e ter nos seus quadros ex-jogadores.

A entidade do futebol brasileiro não se interessa em colocar em seus quadros ex-atletas que entendam de gestão. Gilberto Silva, por exemplo, já foi diretor na Europa, goza de grande prestígio entre os clubes e seria um grande nome para ajudar a mudar a imagem da CBF e termos, assim, um ex-jogador, que conhece o que é necessário para mudarmos. Essa mudança tem que vir de cima para baixo e espero que o novo presidente, Samir Xaud, entenda essa necessidade e abra as portas da entidade para nossos craques do passado.

Vip lounge

Convidado pelo ex-jogador e diretor do Real Madrid, Roberto Carlos, tive o privilégio, junto com meu filho Lorenzo, de estar no Vip Lounge do Hard Rock Stadium. Realmente espetacular, com todo o conforto, um buffet espetacular e o champangne Tatinger, patrocinador oficial da Fifa. Na saída, estivemos juntos com várias celebridades, ex-jogadores da NFL (futebol americano), influencers conhecidos mundialmente (youtubers) e outras personalidades.

Pude rever meu grande amigo, campeão do mundo em 1998, Christian Karembeu, e os também campeões do mundo em 98, Davi Trezeget e Yuri Djorkaef, com quem fiz amizade na Copa do Catar, em 2022. Só mesmo o futebol para nos proporcionar isso. Já estou me preparando, com a família, para a grande decisão, caso o Real Madrid chegue. Agradeço ao Roberto Carlos, por sempre me prestigiar nos quatro cantos do mundo. A quem interessar possa, um ingresso para o Vip Lounge custa 8 mil dólares.

