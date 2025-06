Grandes jogos nos esperam nas oitavas

Agora, sim, vai começar o Campeonato Mundial de Clubes. Neste sábado, teremos Botafogo x Palmeiras, pelas oitavas de final. Um deles se despedirá da competição e espero que seja o Palmeiras, que, entre os times brasileiros, é o que pratica o pior futebol. E vai continuar a ser gozado pelos torcedores com a velha frase: “o Palmeiras não tem Mundial”. Gozação à parte, o time de Abel Ferreira está com futebol pobre, sem criatividade, e Estêvão com a cabeça no Chelsea, já que irá se transferir após a participação do Porco. Por outro lado, teremos Flamengo x Bayern de Munique, no grande jogo da competição até aqui, domingo, no Hard Rock. Estarei lá sem a menor dúvida e, a partir de agora, torcendo pelo Mengão. Esse Mundial de clubes é muito semelhante à Copa do Mundo de seleções. Na primeira fase você joga contra ninguém. Aí nas fases mata-matas os grandes jogos começam a acontecer.

O Flamengo venceu o Chelsea, com belo futebol, mas um Chelsea que voltou das férias, em formação. Ganhou do Esperánce e empatou com o Los Angeles, o que é uma vergonha. Com time reserva ou não, o Flamengo tinha a obrigação de vencer o jogo. O Bayern, que já estava garantido, pôs time reserva contra o Benfica, perdeu por 1 a 0 e se complicou, ficando em segundo lugar no grupo. Foi a primeira vitória dos “Encarnados” sobre o time alemão na história oficial. A verdade é uma só: teremos o melhor jogo da Copa, até aqui. Conversei com meu amigo Luís Roberto, narrador número 1 da Globo, que faz belíssimas narrações. Ele está pegando o avião e vindo para cá, pois os confrontos decisivos se tornaram grandes. Vai narrar o Palmeiras e Botafogo, sábado, e, no dia seguinte, virá para Miami narrar, in loco, Fla x Bayern. O maestro Júnior também vem.

Falei com ele que Flamengo x Bayern será a maior audiência da Globo nas últimas décadas e que nem a Seleção Brasileira tem o apelo que tem o rubro-negro. Luís está muito animado, mesmo sabendo que o Bayern é o favorito. Mas há uma ponta de esperança em ver o Mengão avançar. E, caso isso aconteça, no caminho do time carioca estariam PSG e Real Madrid, o que implica dizer que se o Flamengo chegar à final e for campeão será mesmo o maior campeão do mundo de todos os tempos, pois jogará contra os gigantes europeus. Continuo com a mesma opinião de que a competição foi mal planejada, mal colocada e a sede escolhida, Estados Unidos, não foi das melhores, pois os americanos estão se lixando para o nosso futebol. Porém, quando a coisa começa a afunilar, tudo muda e o interesse aumenta. Aqui estão dezenas de milhares de rubro-negros, palmeirenses, botafoguenses e tricolores. E são esses torcedores que têm feito festa nos estádios, mesmo com a temperatura na casa dos 40 graus. Se prepare, pois na Copa do Mundo do ano que vem é isso que teremos.

Em 1994, sofremos com o calor e não será diferente em 2026. Até mesmo o fato de chegarmos ao Mundial com 24 anos sem ver a cor do troféu, se assemelhará a 1994, pois ficamos de 1970 até aquele ano, sem ganhar a Copa. Para os supersticiosos, pode ser uma arma. Bom, domingo estrearei, definitivamente, na competição. Mas irei ao Hard Rock sabedor que o Bayern é franco favorito e que se o Flamengo vencer será uma das maiores zebras da história. Aliás, o Bayern é o time que apresenta o melhor futebol do torneio e cotado para ganhar a taça. Mas o Flamengo já pôs o Liverpool e o Chelsea na roda, quem sabe possa surpreender contra o Bayern? O que vocês pensam?





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.