Confrontos definidos, façam suas apostas

Terça-feira teremos Fluminense x Chelsea. Quarta-feira, Real Madrid x PSG. São os quatro semifinalistas, em busca das duas vagas para a grande decisão do Mundial de Clubes, domingo, no Met Life Stadium, em Nova Jersey. Três europeus e um brasileiro, o tricolor das Laranjeiras, o clube que menos investiu, fez poucas contratações, mas tem um técnico com uma estrela gigantesca, Renato Gaúcho, além de grande estudioso do futebol, estrategista, e que tem o grupo na mão.

É assim por onde ele passa, com sua irreverência, mas sem perdeu a mão, na hora em que é necessário chamar a atenção de um atleta. E tem também o gigante Fábio, que se tornará o goleiro mais longevo da história, com uma performance de garoto, defesas espetaculares, que, certamente, colocaram o Fluminense entre os quatro melhores clubes do mundo.

Vou torcer por Fábio e Renato, mesmo sabendo que as chances são remotas. Mas, assim como o Fluminense surpreendeu, até aqui, quem sabe possa chegar à finalíssima. De qualquer forma, chegando ou não, esse título já tem dono e será Real Madrid ou PSG.

Aquele que avançar, não tenho dúvidas erguerá o primeiro troféu da Copa do Mundo de Clubes, com 32 equipes. Façam suas apostas, pois a minha eu já fiz na BetNacional e ela está no PSG. Acredito mesmo que o time de Luiz Henrique será o grande campeão, mostrando a Messi, Neymar e Mbappé que o que ganha taça é um grupo e não a vaidade.



Cruzeiro

O Cabuloso, líder do Brasileirão, ao lado do Flamengo, volta aos treinos fortes, nesta semana cheia, para encarar o Grêmio, no domingo, com o Mineirão lotado. Vi algumas críticas ao técnico, Leonardo Jardim, por conta da derrota no amistoso com o Defensa Y Justicia, mas discordo de todas elas.

Amistosos são feitos para testar jogadores, esquema de jogo e tudo o mais. O resultado é o que menos importa. Os atletas tiveram 15 dias de folga, voltaram aos treinos e foram disputar o Vitória Cup. Tá certíssimo o mister, em testar jovens e experientes e definir realmente quem tem condições de ser titular, de ficar o banco e de continuar no grupo. Em entrevista ao meu querido amigo, Samuel Venâncio na Central da Toca, Paulo Pelaipe, disse que há três jogadores engatilhados como reforços. Eu até acho que o Cruzeiro tem time, grupo e banco e não precisa de reforços, mas se o técnico e a diretoria entendem assim, que bom.

O Cruzeiro é sim candidato aos títulos que está disputando, e não duvido que ganhe até os dois. Acho que Flamengo e Palmeiras voltarão com o moral baixo, após a eliminação no Mundial de Clubes, e o Cruzeiro deve aproveitar isso e fazer o maior número de pontos.

Na Copa do Brasil, vai pegar o CRB, e, com todo respeito ao time alagoano, o Cabuloso vai passar o trator. Portanto, está tudo azul pelos lados da Toca da Raposa 2, com o clube organizado, salários e pagamentos da recuperação judicial em dia, um grupo unido e diretoria e técnico em sintonia.

O resultado disso, normalmente são as taças e esse é o grande objetivo. Voltar à Libertadores na próxima temporada, valorizar a competição e tentar o tricampeonato. Os próximos quatro campeões do torneio, deverão representar o Brasil na Copa do Mundo de Clubes, em 2029, e quero muito ver o Cruzeiro na competição.

Ainda há o ranking e a Fifa tem de entender que Cruzeiro, São Paulo e Grêmio, não podem ficar fora de nenhuma competição internacional, pois são os maiores ganhadores de taças do país nesse quesito.



Musiala

O belíssimo jogador do Bayern de Munique, sofreu grave contusão no tornozelo, quando o goleiro do PSG, Donnarumma caiu sobre sua perna, causando a lesão. O goleiro italiano ficou inconsolável, mas eu concordo com Neuer, que “ele poderia ter evitado o choque, e, mesmo sem intenção, poderia ter evitado o choque. Que Musiala, de 22 anos, e um cracaço de bola, se recupere o mais rapidamente possível, e possa voltar aos gramados para nos brindar com seu belíssimo futebol.



Diogo Jota e André Silva

Nossas condolências e sentimentos aos familiares, amigos, e companheiros de clube dos dois atletas e irmãos, que faleceram na última quinta-feira, em acidente de carro. O Liverpool já garantiu que vai honrar o contrato de Diogo Jota com sua família, e que vai custear os estudos dos 3 filhos, até se formarem na universidade. Seu compatriota, Cristiano Ronaldo, também se dispôs a ajudar a família, tanto no aspecto financeiro, quanto no emocional. Força aos familiares e que Deus tenha recebido os irmãos no céu. O mundo do futebol está de luto.





As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.