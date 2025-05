A corda sempre estoura do lado do treinador

Carlo Ancelotti ganhou tudo com o Real Madrid, inclusive três Champions League. Mas nem mesmo isso foi capaz de segurá-lo no cargo, neste ano em que ele sofreu com contusões, improvisações e suspensões. Uma completa ingratidão do presidente Florentino Perez com ele. Começou a temporada sem o lateral-direito Carvajal, improvisando ali Valverde e Lucas Vasquez. Sem Militão, com duas cirurgias de ligamentos, improvisando Tchouaméni, Rudiger se machucou várias vezes, e esteve suspenso, Mendy, lateral-esquerdo, se machucou, e Camavinga, que era improvisado ali, também. Modric, já veterano, participou pouco, e o Real Madrid, até hoje, não conseguiu suprir a ausência de Toni Kroos, o grande maestro do time. O ataque funcionou, com Mbappé cada vez mais artilheiro, porém isso não foi suficiente para o time merengue ganhar algum título na temporada. Perdeu os quatro clássicos para o Barcelona, a Copa do Rei, a La Liga, que deverá ser confirmada pelo time catalão, na quinta-feira, eliminado da Champions pelo fraco Arsenal, enfim, uma temporada terrível.



Porém, não vejo a menor culpa de Ancelotti, que não pôde contratar zagueiros e laterais. Mas o futebol é assim, ingrato ao extremo. Ancelotti já está fora e Xabi Alonso, ex-jogador do clube e técnico do Bayer Leverkusen, já está contratado. Com ele, Alexander Arnould, lateral do Liverpool, um zagueiro e um lateral-esquerdo. Não consegui descobrir os nomes. Alonso chegará com o prestígio de campeão alemão, na temporada passada, com grande campanha. Terá carta branca para fazer as mudanças e uma delas deverá ser Rodrygo, atacante brasileiro, que ficou na reserva nos últimos jogos. Também não entendi, já que ele foi fundamental nas conquistas das duas últimas Champions. No jogo de ontem, com 15 minutos, o Real abriu 2 a 0, mas tomou a virada, ainda no primeiro tempo, de 4 a 2. No segundo tempo, fez o terceiro, mas escapou de tomar uma goleada, graças ao gigante Courtouis. Ancelotti não deixará de ser o melhor técnico do mundo, mas vai cometer o erro mais grave de sua carreira se assumir a Seleção Brasileira. Primeiro que o atual presidente deve cair esta semana, já que está atolado até o pescoço com denúncias graves. Segundo, porque o Brasil não tem mais os melhores jogadores do mundo. Dito isso, Ancelotti quer morar na Europa e treinar o time brasileiro somente nas datas Fifa e em competições. O técnico da Argentina, Scaloni, faz isso. Ancelotti não quer correr o risco de ter seu carro crivado de balas, como teve o goleiro Rossi, do Flamengo, já que quem manda no Rio de Janeiro são as milícias, traficantes e bandidos. Os últimos quatro governadores e o ex-chefe da polícia estiveram ou estão presos. Um Estado que se entregou ao crime organizado.



Enfim, nem Ancelotti, nem Guardiola ou qualquer outro grande treinador, darão jeito no time brasileiro. Nosso problema começa pela própria CBF, envolvida em denúncias há três décadas, e com uma gestão terrível do atual mandatário. O TJ do Rio e o MP deverão tirá-lo da cadeira esta semana, com intervenção na entidade e novas eleições. Será que Carlo Ancelotti, com o prestígio mundial que tem, e desejado pelo Milan, pelos árabes, que querem pagar a ele uma fortuna, vai mesmo querer treinar um time como o Brasil, sem perspectiva? Pense bem, Ancelotti, pois com três derrotas ninguém te segura no cargo no Brasil. O futebol brasileiro vive uma de suas piores fases, completamente na lama, em todos os níveis. Quanto ao Real Madrid, mostrou sua ingratidão com um técnico que sempre declarou seu amor ao clube, que ganhou tudo, e que foi sacrificado por não ter jogadores à disposição nesta temporada. A corda sempre estoura do lado mais fraco, e esse lado é sempre o dos treinadores. Sou seu fã, “Carletto”, e não te desejaria esse mal que é treinar a Seleção Brasileira. Pense bem! O atual presidente não tem a menor credibilidade no comando da entidade, já que vive envolvido em denúncias. Leia a revista Piauí e desista. Você é um homem de caráter e não deveria entrar no covil dos lobos.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.