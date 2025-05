crédito: No Ataque Internacional

Ancelotti desconversa sobre saída do Real Madrid e interesse da Seleção (Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid)

O futuro de Carlo Ancelotti segue em aberto. Em coletiva de imprensa, neste sábado (3/5), o atual treinador do Real Madrid desconversou sobre uma possível saída do time espanhol. Também, não esclareceu sua relação com a Seleção Brasileira.

Sobre sua despedida, apenas afirmou que será “fantástica”, mas que pode acontecer neste ano, no próximo ou num futuro distante. “Não vou dizer nada. Não sei o que vai acontecer. Aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica.”

“Nunca tive uma briga em seis anos de clube, nem terei uma no último dia, que não sei quando será. Pode ser em 25 de maio, em 2026, em 2030”, afirmou Ancelotti.

Leia também: Time de Textor tem documentos rejeitados e pode ficar de fora de competições internacionais

Vai treinar a Seleção?

Ao ser perguntado sobre um acerto com a Seleção Brasileira, Ancelotti desconversou e disse que não irá comentar sobre seu futuro antes do fim da La Liga. “Posso esclarecer, a verdade é que tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pela torcida. Não vou falar sobre meu futuro antes do dia 25”, declarou.

Carlo Ancelotti é desejo antigo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e nas últimas semanas diversos veículos de imprensa noticiaram que as conversas para um possível acordo haviam avançado.

Porém, posteriormente, alguns jornais apontaram que o comandante havia recusado a oferta do Brasil. Apesar disso, a entidade brasileira segue sonhando com o treinador.

Carreira de Ancelotti

Carlo Ancelotti passou por alguns dos principais clubes do planeta e foi multicampeão ao longo da carreira.

Ele iniciou a trajetória como técnico no Parma, em 1996/1997. Posteriormente, comandou a Juventus por três temporadas (1998/1999, 1999/2000 e 2000/2001).

Depois, assinou com o Milan e comandou o time por oito temporadas (2001/2002 até 2008/2009).

Em 2009/2010, teve a primeira experiência fora do futebol italiano. Ele se transferiu para o Chelsea, da Inglaterra, e permaneceu no clube até 2010/2011.

Na temporada seguinte, trabalhou no PSG, em que ficou até 2012/2013. Em 2013/2014, ele teve a primeira passagem da carreira no Real Madrid, clube em que atuou até 2014/2015.

Posteriormente, passou duas temporadas no Bayern de Munique (2016/2017 e 2017/2018), duas no Napoli (2018/2019 e 2019/2020) e duas no Everton (2019/2020 e 2020/2021).

Em 2021/2022 ele retornou ao Real Madrid para a segunda passagem no comando da equipe merengue e continua no clube até o momento.

Principais títulos de Ancelotti

3x Mundial de Clubes

5x Champions League

5x Supercopa da Europa

2x La Liga (Campeonato Espanhol)

2x Bundesliga (Campeonato Alemão)

1x Campeonato Italiano

1x Campeonato Francês

A notícia Ancelotti desconversa sobre saída do Real Madrid e interesse da Seleção foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque