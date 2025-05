Filho de Ancelotti foi procurado por clube da Europa, diz jornal (Davide é auxiliar do pai desde 2016 )

O filho do treinador italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, Davide Ancelotti, auxiliar técnico do pai, foi procurado por um clube da Alemanha.

Ex-jogador, Davide atuou nas categorias de base do Milan e passou pelo Borgomanero. O ex-atleta se aposentou ainda em 2009.

Segundo o jornal alemão Bild, o Leipzig, da Bundesliga (Primeira Divisão da Alemanha), entrou em contato com o filho de Carlo.

Ele trabalha com o pai desde 2012, quando atuou como preparador físico no PSG. Em 2016, virou auxiliar técnico do comandante italiano, que estava no Bayern de Munique.

Davide ainda não teve nenhuma oportunidade como treinador de um time. O Bild destaca que, apesar do contato, ele não é o nome favorito para assumir o cargo no clube.

Ancelotti na Seleção Brasileira

Carlo Ancelotti é um desejo antigo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para comandar a Seleção Brasileira.

Nas últimas semanas, diferentes veículos de imprensa internacionais e nacionais apontam que as negociações entre as partes avançaram e o técnico vai assumir o cargo.

A notícia Filho de Ancelotti foi procurado por clube da Europa, diz jornal foi publicada primeiro no No Ataque por No Ataque