Emerson Leão é o maior goleiro que vi na Seleção e um grande vencedor

Li a uma bela entrevista de Emerson Leão, ao UOL, na sexta-feira. Sou um fã confesso desse jovem de 75 anos, que sempre me representou na Seleção Brasileira, como jogador e técnico, e pelos clubes onde jogou e dirigiu. Sempre me dei muito bem com ele, pois, assim como eu, é uma pessoa verdadeira, transparente e de personalidade forte. Convivemos durante muito tempo, quando treinou clubes de Minas Gerais e no período curto em que treinou a Seleção Brasileira, e foi, covardemente, sacaneado pela direção na época. Aliás, fui eu quem deu a notícia a ele, no aeroporto de Narita, antes de pegarmos o voo para o Brasil, após a Copa das Confederações, em 2001. Depois, Antônio Lopes o comunicou sobre a demissão, no próprio voo. Disseram a Leão que perder a Copa das Confederações não alteraria em nada o seu trabalho, mas não foi o que vimos. Sei que muitos não gostam de Leão, pois é um cara altamente culto, que gosta de obras de arte, que entende e que confronta jornalistas quando está com a razão. O vi contestar Tino Marcos, na própria Copa das Confederações, o chamando de “mentiroso”, por uma matéria inverídica veiculada na Globo. Talvez aí esteja também a razão de sua demissão, já que a Globo sempre mandou na CBF.

Leão tem a minha admiração e o meu respeito. Ele fez uma declaração com a qual concordo plenamente: “eu acho que o que jogam hoje não é futebol, acho que é um novo esporte com bola de futebol”. Está certíssimo. Venho dizendo há tempos que o que se pratica no Brasil é tudo, menos futebol. Por isso, a distância do nosso futebol para o Europeu é abissal. Nós involuímos e eles evoluíram. Leão jogou com os melhores do Planeta Bola, numa época em que o Brasil fazia poucos amistosos, mas, quando os fazia, era contra seleções fortes como Inglaterra, Argentina, Alemanha, Espanha e Itália. Hoje, a gente joga contra Cingapura, Zâmbia e outras aberrações, goleamos e Neymar é consagrado por fazer inúmeros gols contra essas equipes de terceira linha. E tem mais: passar Pelé em número de gols, dessa forma, não tem o menor valor pra mim. Quero ver Neymar decidir Copa do Mundo, marcar gols na final, como fizeram Pelé, Ronaldo, Mbappé, Messi, só para citar os mais novos.

Emerson Leão ainda recebe convites para ser diretor ou mesmo treinador de clubes, mas prefere curtir a vida ao lado das filhas e da esposa, o que faz muito bem, pois viveu longe delas durante sua vida profissional quase toda. É hora de aproveitar também os netos. Tenho a certeza de que ele ainda pinta seus quadros e que continua a frequentar galerias de arte e exposições. Leão tem muito bom gosto. É um cara que faz muita falta ao futebol, pois o que a gente mais percebe, ao longo desse “tempo moderno”, é gente falsa, sem preparo, querendo agradar a nós jornalistas. Leão nunca agradou a ninguém e manteve seu alto nível como jogador e técnico, e foi vitorioso por onde passou. Ele não é contra a chegada de técnicos estrangeiros, pois também foi técnico em outros países, como o Japão, por exemplo, mas, é claro, critica o excesso que vemos hoje no Brasil. Na Seleção Brasileira, Leão não admite tal hipótese, mas, assim como eu, percebe que o time canarinho anda desacreditado, distante do torcedor e num caminho muito ruim. O próprio Leão disse que seu afastamento da Seleção Brasileira é quase que total.

Me perdoe essa juventude que acha que Messi e CR7 “inventaram o futebol”. Que acha que Neuer é o melhor goleiro de todos os tempos. Ledo engano. Na minha visão, Emerson Leão foi o maior goleiro de todos os tempos no futebol brasileiro, um dos maiores do mundo, campeão da Copa de 1970, ao lado de Pelé, mesmo bem jovem, que disputou quatro Mundiais. A você, meu amigo Leão, minha gratidão e minha admiração. Aos 65 anos, não tenho mais ilusão com o futebol brasileiro, nem tampouco com a Seleção. Sei que os tempos mudaram, e o que chamam de modernidade não me agrada nem um pouco. O que se pratica no Brasil, hoje, é tudo, menos futebol. Perdemos a essência, o improviso, o drible, a tabela, a arte, a técnica, o gol. Você está na história, pois contribuiu em toda a sua carreira, como jogador e técnico, para o futebol verdadeiro. Sim, sou saudosista. Não tenho culpa de ter nascido na época de ouro do nosso futebol. Ao contrário, me orgulho muito. Espero revê-lo em breve, pois bater um papo com você é sempre uma aula de cultura e um grande aprendizado.