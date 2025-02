Seja qual for o teor dos áudios, não terá mais credibilidade

Quatro dias depois do clássico, a FMF marca encontro com a diretoria do Cruzeiro na intenção de mostrar o conteúdo dos áudios do clássico de domingo, na comunicação do VAR com o péssimo árbitro Felipe Fernandes de Lima que, espero, nunca mais apite uma partida de futebol. Ele cometeu erros crassos, e, curiosamente, todos contra o Cruzeiro. A não expulsão do péssimo zagueiro Lyanco, que pisou no braço de Dudu, o empurrão e soco de Hulk em Fabrício Bruno, no segundo gol alvinegro, a cotovelada de Lyanco em Gabigol, no meio-campo, além de inverter faltas. Tenho visto atleticanos comemorando a péssima atuação do árbitro. Ontem, o prejudicado foi o Cruzeiro, pois no Campeonato Mineiro o histórico de prejuízo para o time azul é gigantesco, porém, amanhã, poderá ser o próprio Atlético que fique no prejuízo, pois nas competições nacionais e internacionais não têm a proteção da entidade, que segundo os cruzeirenses “sempre tendeu para o lado alvinegro”.

Dito isso, hoje, às 10 da manhã, quando a diretoria cruzeirense for à sede da FMF ouvir os áudios, para todos nós não terá o menor valor o que for revelado. Os torcedores e todos nós, da imprensa, não cansamos de perguntar o motivo de uma demora de quatro dias para divulgar as conversas do árbitro e do VAR e o fato de a Federação dizer que “não vai divulgar tais áudios” publicamente. Isso já caracteriza desconfiança de que o material pode ter sido editado, tido palavras suprimidas e todo o tipo de “falcatrua”. Lamentável que uma entidade que deveria proteger seus filiados de forma igualitária tenda apenas para um lado. O torcedor já não acreditará em nada que se tornar público e que venha de tal entidade. Por que a demora de quatro dias? Por que a imprensa, torcida e público não podem ter acesso aos áudios? O que há de tão secreto ou tão podre nesses diálogos? A impressão de todos é de que a demora envolve “edição, cortes de fala e tudo o mais”. Não há mais credibilidade. O vaso de cristal quebrou e não tem mais conserto.

Torcedores sugerem que o Cruzeiro se desfilie da FMF. Eu concordo. Que se filie a Federação de outro Estado e até dispute os estaduais por lá. Sem bem que essas competições falidas, retrógradas e ultrapassadas estão com os dias contados. As federações só existem no país da corrupção, faturam “mesadas” altas, dadas pela CBF, para que seus presidentes elejam o mandatário da vez. No momento, é o péssimo Ednaldo quem está lá. Tomara que Ronaldo Fenômeno consiga se candidatar para acabar com as federações e colocar a CBF cuidando apenas da Seleção Brasileira, produto maltratado, que já não tem o respeito nem da mais fraca seleção do futebol mundial.

O câncer chamado federações não tem mais credibilidade, país afora. E a FMF já não tem credibilidade com a torcida do Cruzeiro há tempos. Todo dirigente de federação pode e deve ter o seu time do coração, mas, na hora de sentar na cadeira de presidente, deve ser isento e tratar todos os filiados de forma isonômica. Não é o que temos visto nos últimos tempos. O Cruzeiro não quer ser beneficiado e sim ser tratado de forma igualitária, principalmente no que diz respeito ao Atlético.

E vale lembrar que os rivais do Cruzeiro são Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Corinthians, clubes que como ele estão acostumados a ganhar taças importantes. Se eu fosse os dirigentes azuis, tiraria meu time da competição, hoje, desmoralizaria a mesma e provocaria uma intervenção no futebol. Não dá mais para aceitar os desmandos da FMF. Chega! Basta! O Atlético contratou grandes reforços, tem um time forte e um técnico vencedor. Não precisa e não quer a ajuda de ninguém. Hulk e cia não têm culpa das lambanças do árbitro. É preciso saber o motivo de ele ter entrado tão mal-intencionado como entrou no clássico. Não é possível o cara apitar olhando a cor da camisa, e isso fica nítido quando a gente revisa os lances do último clássico. Tudo contra o Cruzeiro e tudo a favor do Atlético. Até quando? Eu não vou acreditar em uma palavra dita pelo VAR e pelo árbitro depois de quatro dias. Para mim e para a China Azul, “há algo de podre no reino da Dinamarca”. “Batom na cueca”, não tem explicação!