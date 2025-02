ARBITRAGEM PREJUDICA O CRUZEIRO E ATLÉTICO VENCE

O árbitro Felipe Fernandes de Lima e o VAR foram os grandes responsáveis pela derrota do Cruzeiro para o Atlético, neste domingo (9/2), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. A não expulsão do zagueiro Lyanco, que pisou na mão do atacante Dudu, de propósito, foi crucial para o resultado, pois minutos depois Gabigol deu uma cotovelada em Lyanco e o VAR chamou o árbitro, que expulsou o cruzeirense.

Porém, se o VAR tivesse tomado a mesma atitude no lance do Lyanco com o Dudu, a expulsão de Gabigol não teria acontecido. Uma vergonha o que a FMF faz com o Cruzeiro. Uma providência tem que ser tomada. A pergunta é: por que o árbitro foi chamado para expulsar Gabigol, mas não foi chamado para expulsar Lyanco? Por que esse favorecimento ao Alvinegro? A torcida do Cruzeiro, jogadores e diretoria esperam uma resposta! Galo 2 a 0, dois gols de Hulk.

Bem longe do Mineirão, na região de Venda Nova, bandidos travestidos de torcedores, se digladiaram com barras de ferro, bombas e outras armas mais. Há bastante gente ferida, três em estado grave, segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O que a gente fala há tempos, se confirma a cada briga, Brasil afora. O problema não é o torcedor de bem e sim esses bandidos, infiltrados. Ou as Organizadas identificam os bandidos e os entregam à Polícia, ou não há outra solução a não ser acabar com essas torcidas no país inteiro.

Ninguém suporta mais tanta violência e tanta matança. As autoridades dizem não para torcida dividida, sendo que o problema não está dentro do estádio, mas sim fora. Outro dia, Flamengo e Botafogo jogavam no Maracanã e bandidos se digladiavam a 40 quilômetros do estádio. As autoridades precisam proteger o torcedor de verdade, que paga ingresso e não provoca briga. O

Brasil virou um país do ódio, onde escolher um time para torcer ou até mesmo um partido político, gera violência. É preciso que alguém dê um basta nisso.

Voltando a falar do clássico, o Cruzeiro precisava vencer e jogar bem. Além disso, o novo técnico, Leonardo Jardim, estava no Mineirão e foi levado ao gramado pelo dono da SAF celeste, Pedro Lourenço, que teve seu nome gritado pela China Azul.

Claro que os jogadores queriam mostrar o melhor para impressionar o novo comandante. Dudu estava confirmadíssimo, assim como Gabigol, artilheiro da competição. Hulk também estava pronto. É o principal jogador da equipe alvinegra, que se reforçou na temporada, e tem em Cuca o grande estrategista para buscar as taças.

O Cruzeiro teve mais posse de bola e teve uma grande chance com Gabigol, em cruzamento de Marquinhos, que Everson defendeu. Hulk reclamava, como sempre e algumas jogadas violentas aconteciam.

Numa jogada pela esquerda, Dudu foi derrubado e Lyanco pisou na mão dele. O árbitro não foi chamado pelo VAR e Dudu xingou Lyanco. Todos sabem que a provocação e a animosidade entre Lyanco e os jogadores cruzeirenses é grande. E para piorar, Gabigol, em disputa de bola com o próprio Lyanco, foi com o cotovelo na cara do jogador alvinegro. Chamado pelo VAR, o árbitro, que havia dado amarelo a Gabigol, retirou o amarelo e aplicou o vermelho, expulsando o atacante cruzeirense. A expulsão foi justa, mas o VAR também deveria ter chamado o árbitro, como o mesmo Lyanco pisou na mão de Dudu, de forma proposital.

Disputas físicas são normais em um clássico e até mesmo algumas jogadas mais viris. Porém, violência, não pode ser tolerada, e isso tem sido uma constante nesse jogo. Com um jogador a menos, a coisa complicou para o time azul. O primeiro tempo terminou em 0 a 0. Infelizmente, os últimos clássicos têm sido marcados por pouco futebol e muita polêmica.

Com um homem a mais, Cuca tirou Júnior Alonso e pôs Palácios. Queria o gol e ele veio aos 3min, com Hulk, de pé direito, em chute que, na minha visão, era defensável. Ficou difícil para o Cruzeiro com um homem a menos e sem seu principal jogador, Gabigol.

A diretoria do Cruzeiro ficou revoltada pelo fato de o VAR não ter chamado o árbitro para expulsar Lyanco, no lance em que pisou na mão de Dudu. Ele teria sido expulso e Gabigol, não.

O torcedor cruzeirense não suporta mais a FMF. Por isso eu grito há tempos: acabem com os estaduais e com as federações! Mais um clássico e mais uma vez o Cruzeiro prejudicado. O torcedor azul garante que a “FMF quer o Atlético na fase final do campeonato a qualquer preço, mesmo que esse preço seja o prejuízo do Cruzeiro”! Vergonha. Não há outra palavra neste momento!

No final do jogo, cruzamento da esquerda e Hulk fez o segundo gol dele no jogo. 2 a 0. O Galo fica a uma vitória da classificação e o Cruzeiro já está garantido