Terminou em 'Pizza'

O áudio “secreto” do clássico de domingo foi revelado ontem apenas para a diretoria do Cruzeiro e não se tornou público. Quatro dias após o jogo, segundo o CEO do clube, Alexandre Mattos, a FMF admitiu erros do VAR no lance do Lyanco, que deveria ter sido expulso ao pisar no braço de Dudu, e com relação a falta de Hulk em Fabrício Bruno, no segundo gol. Repito o que escrevi na coluna de quinta-feira: para mim, não tem o menor valor esse áudio, pois houve muito mistério em torno dele, com uma demora na divulgação fora dos parâmetros e sem que a opinião pública tomasse conhecimento. De que adianta a Federação Mineira de Futebol admitir os erros agora? Vai mudar o resultado do jogo, vai punir Lyanco? Enfim, como tudo no Brasil termina em “pizza”, esse é só mais um dos escândalos. Outros virão e os do passado serão esquecidos. Uma coisa é fato: a FMF perdeu a pouca credibilidade que tinha com a torcida do Cruzeiro.

Arbitragem de fora

O Cruzeiro não admite árbitros mineiros nas semifinais do campeonato “Rural”. Exige árbitros de fora, que não olhem a cor da camisa e que apitem com correção e lisura, sem ajudar ninguém. Resta saber se a FMF vai acatar tal pedido. Acho que a diretoria do Cruzeiro deveria ser mais forte nas suas cobranças e não aceitar o que a entidade impõe. Eu tiraria o time da competição e o filiaria em outra federação. Sou leigo no direito, mas existem determinadas situações sem solução. O Cruzeiro, segundo sua própria torcida, tem sido prejudicado ao longo dos anos, e o favorecido todo mundo sabe quem é. O Atlético tem um time forte, um técnico vencedor e não pede para ser ajudado. O problema é que os árbitros, sem personalidade, parecem ter medo, pelo fato de os dirigentes da FMF serem atleticanos. Todo dirigente tem o seu time do coração, é um direito dele, mas, na condução de uma entidade, tem que tratar todos os filiados com isonomia e igualdade.

Time está devendo

Entendemos que é começo de temporada, que vários jogadores contratados precisam adquiri forma física, ritmo de jogo e mais qualidade. Sabemos que não existe pré-temporada no Brasil e que os técnicos têm que montar seus times durante os “Rurais” (Estaduais). Porém, nada disso absolve os jogadores do Cruzeiro pela péssima campanha até aqui. Ficaram em sexto lugar no geral e se classificaram para as semifinais com 11 pontos, quatro a menos que o Betim, que ficou fora pelo regulamento esdrúxulo que os clubes assinaram. Perder três jogos em oito é uma vergonha para um clube tão gigante como o Cruzeiro. Vários jogadores, mesmo com tudo o que citei, estão abaixo da média e precisam dar uma resposta urgente. O grupo é forte, bom e vencedor, mas precisa encaixar o mais rapidamente possível, ainda mais agora que chegou um novo treinador. Futebol não é mágica, onde do dia para a noite tudo se transforma, mas é preciso que os jogadores, que ganham salários astronômicos, entendam que é sim necessário render muito mais e dar uma satisfação ao torcedor. O Cruzeiro fez um belo jogo contra o América, que será seu adversário na semifinal, e no primeiro tempo contra o Atlético, até a expulsão do Gabigol. No mais, um futebol sofrível, abaixo de qualquer crítica. A diretoria está cobrando, e muito. Cabe aos atletas aceitarem as cobranças e mudarem a postura.

Vai brigar por taças

O Atlético montou um time forte e vai brigar pelas taças que vai disputar. Considero o time atual bem melhor que o do ano passado, e o diferencial é o técnico Cuca, que ajeita todas as equipes que pega. É o melhor treinador em atividade no país, e vai encaixar esse time, até mais rápido do que o esperado. A contratação de Rony, hoje criticado pela imprensa paulista, para mim é uma bela aquisição. O cara foi artilheiro e ganhou tudo no Palmeiras. Hulk, aos quase 39 anos, continua sendo a estrela da companhia. Parece até aquele vinho “Barca Velha”, caríssimo, que ele tomou para comemorar os dois gols que marcou na vitória sobre o Cruzeiro. Quanto mais velho, melhor. Não se assustem se o Atlético chegar nas finais das competições que vai disputar. Tem time, grupo, banco e técnico capazes de fazer isso.