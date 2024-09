Mais de 58 mil torcedores no Mineirão para assistir a Cruzeiro 3 x 1 Atlético-GO. O resultado não traduziu o que foi o jogo, principalmente no primeiro tempo, quando os goianos perderam uns quatro gols, na cara de Cássio. A defesa e o meio campo do Cruzeiro marcavam com os olhos, permitindo toda a facilidade ao adversário. Por sorte, com 25 minutos, o Cruzeiro vencia por 2 a 0, mas um empate, ou até mesmo uma vitória do Atlético-GO, não seria nenhuma injustiça. Kaio Jorge, finalmente, desencantou, fez um gol, num passe magistral de Matheus Pereira, criou a jogada do primeiro gol, de Matheus Henrique, e participou intensamente do jogo. Fez o que dele a torcida espera. Gostei de vê-lo atuando pelas extremas, talvez ali seja o seu melhor lugar e não como centroavante fixo na área. O Cruzeiro faturou 3 pontos, chegou aos 41, ficando a 9 do líder Botafogo, mas é preciso dizer a verdade: nesses 14 dias de paralisação pela Data Fifa, é importante Seabra ajustar todos os compartimentos de sua equipe, pois não pode correr riscos, como correu ontem. Se fosse um adversário mais qualificado, o Cruzeiro teria sérios problemas para vencer.



Matheus Pereira não jogou como em outras partidas, mas foi eficiente, principalmente no passe para Kaio Jorge. Jogada de quem conhece e tem talento. Mas acho que ele ainda está participando pouco dos jogos. Como o cérebro da equipe, precisa criar mais situações de gols. Foi contratado para isso e ainda é o cara que faz a diferença. Mas é preciso manter uma regularidade. Não dá para jogar bem em uma partida e se esconder em outras. O meio-campo ainda não se ajustou. Romero joga muito, mas Wallace está devendo. Me parece fora de forma, pois não chega à frente, como devem chegar os volantes modernos, e marca muito mal. Vive de dar passes para o lado e não é isso que a torcida espera dele. A defesa anda muito inconstante, dando oportunidades aos atacantes rivais. É preciso ajustar isso, e esses 14 dias serão fundamentais, pois o campeonato está chegando à sua reta decisiva.



Pedro Lourenço, dono do clube, sempre na vanguarda, conseguiu pagar a multa e levar o jogo contra o São Paulo para o Mineirão. O Cruzeiro está invicto ali e conquistou 9 vitórias, 27 pontos na sua casa, a “Toca 3”. Não acredito mais na briga pela taça, mas por uma vaga direta na Libertadores, sim. E merece, pelo que tem feito no Brasileirão, embora com alguns vacilos. Mas quem não vacila no torneio? Uma queda de produção é normal em qualquer grande equipe. Ninguém fica 38 rodadas no topo e jogando em alto nível. O resultado de ontem foi muito bom do ponto de vista de números e colocação na tabela, mas é preciso ajustar o time para a reta final e as decisões na Sul-Americana. O ponto alto sempre é o torcedor, com um barulho infernal no Gigante da Pampulha, pondo, a cada partida, mais de 50 mil pessoas. Essa é a maior força do Cabuloso. Uma torcida fiel, barulhenta e acostumada aos grandes títulos. Resta aos jogadores darem a resposta positiva em campo, vencendo e jogando bem.

Botafogo ou Fortaleza

O Botafogo ganhou do Fortaleza por 2 a 0 e reassumiu a ponta da tabela, com um jogo a mais. Seria muito bom que o Brasileirão desse ano fosse ganho por um deles, já que Raposa e Galo não brigam mais pela taça. É importante acabar com a hegemonia de Flamengo e Palmeiras, que, exceto em 2021, vem ganhando todas as competições. E se um time do nordeste ganhar, melhor ainda, pois o Fortaleza faz campanha maravilhosa há tempos, com organização, um CEO, Marcelo Paz, de alto nível, e um técnico coerente, competente e consciente do seu trabalho. Vojvoda é um fenômeno como técnico, daí a importância em se manter um trabalho a longo prazo.