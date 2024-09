Acostumada com os jogos noturnos e tardes, torcida do Cruzeiro vai lotar o Mineirão para o jogo contra o Atlético-GO, a partir das 11h

Domingo, 11 da manhã, Mineirão lotado pela China Azul para o jogo entre Cruzeiro e Atlético-GO. Que horário espetacular e maravilhoso, onde a família pode se reunir para assistir ao seu time jogar. Filhos, filhas, pais, mães, avôs, avós, todos podem frequentar um estádio nesse horário, e depois irem para suas casas para aquele almoço em família. Os técnicos “reclamões e alguns jogadores” criticam o horário, pois alegam que não estão acostumados. Nunca vi uma categoria profissional que reclama tanto. Os caras ganham milhões, ficam ricos em uma temporada e não estão satisfeitos. E não me venham com o papo de que a carreira é curta, pois se o cara tiver um bom administrador de suas contas, poderá fazer uma bela poupança e viver tranquilo para o resto da vida com poucos anos de trabalho. Já o trabalhador comum vai trabalhar a vida toda e não conseguirá se tornar rico. Queria ver esses jogadores batendo uma laje, de 7 da manhã às 7 da noite, para entenderem o quão privilegiados são jogando futebol.



A TV Globo, detentora dos direitos de transmissão do Brasileirão e Copa do Brasil, põe jogos às 21h30 ou 21h45, de acordo com suas necessidades, principalmente das falidas novelas. A emissora pagou pelo produto e os clubes aceitaram esse horário covarde e indecente para um país tão violento quanto o Brasil. O problema é que o povo, consumidor desse produto e que ama o futebol, não tem alternativa. Outro dia, conversando com o Tonim Camarão, torcedor símbolo do Cruzeiro, ele me disse: “Jaeci, saí de casa às 15h para ir ao Mineirão. O jogo era às 21h30. Eu moro em Itabira, e, além dos riscos da estrada, mal sinalizada e esburacada, ainda corri o risco de ser assaltado, na chegada ao estádio. O jogo acabou, peguei o carro com meus filhos e cheguei em casa às 3 da madrugada. Foram 12 horas para assistir ao meu time jogar”. Vejam que relato! E olha que ele tinha seu próprio meio de transporte. Imaginem aquele que depende do transporte público? O trabalhador, por exemplo, que tem que acordar às 6 da manhã não dormirá. Tem gente que fica na Catalão ou na Antônio Carlos até as 2 da manhã para tentar entrar num ônibus lotado. Isso, em dias de semana.



Na Europa, o torcedor pega o metrô na porta de sua casa e desce quase dentro do estádio. E lá, os jogos são às 8 da noite. Vejam bem: países sérios, com segurança e transporte público de qualidade, e um horário excelente durante a semana. Porque lá fora eles se preocupam com o cidadão, o pagador de impostos. A Globo está se lixando para o povo brasileiro, que deveria se lixar para ela também. Não adianta chamar a emissora de “Globo Lixo” e continuar assistindo os péssimos realitys shows, que só servem para escandalizar e desmoralizar a família brasileira. O povo deveria parar de assistir aos programecos e se ligar em programas educativos. Já consumimos tanto lixo na internet, o dia todo! A hora em que o povo, de forma pacífica, entender o seu poder, não passará mais por isso. Basta dizer não aos jogos às 21h30 e não ir ao estádio. Garanto que a Globo vai rever seus horários. Aliás, sou a favor de que Record, SBT ou Band comprem as competições esportivas e passem os jogos às 19h ou 20h, privilegiando o torcedor. Ninguém suporta mais ser capacho dessa emissora, que já foi uma potência, mas que se perdeu por ser subserviente a todos os governos.



Esse horário das 11 da manhã é excepcional, privilegia a família brasileira e deveríamos ter mais jogos assim. Hoje, por exemplo, além de Cruzeiro e Atlético-Go, teremos Grêmio e Atlético. Garanto que as famílias que estarão nos estádios ficarão felizes da vida, pois às 14h já estarão em suas casas, almoçando com seus familiares, sem correr risco de assaltos ou falta de condução. Por mais jogos às 11 da manhã, para privilegiar o torcedor do bem, aquele que paga ingresso para não ser roubado ou usurpado no seu direito de ir e vir. Povo brasileiro, vamos aprender a lutar, de forma pacífica e coerente, pelos nossos direitos. Chega de aceitarmos caprichos de emissoras que desagregam a família brasileira. Seus donos estão bilionários e se lixando para nós. Vamos dar o troco. Que ninguém vá aos estádios em jogos às 21h30. Garanto que em uma semana a emissora arruma um jeito de colocar as partidas em sua programação, às 20h. Não tenham medo de constatar isso!