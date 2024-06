Torcedores do Atlético chegam à Arena MRV para jogo do Campeonato Brasileiro

A posse do grande atleticano Jarbas Soares como presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais recoloca Minas Gerais no seu lugar de origem, nas alturas. Um estado com mais de 20 milhões de habitantes, que teve presidentes da República honrados, competentes e estadistas, como Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, entre outros. A segunda maior economia do país é nossa, temos que ter os melhores postos e cargos em nível nacional. Nossa representatividade andou arranhada, mas com a concorrida posse de Jarbas Soares, a cultura do “pão de queijo” volta a mostrar ao Brasil a nossa competência e qualidade.

Somos um estado pujante, robusto de grande força e de grandes juristas também. Afonso Arinos, Sobral Pinto, Aristóteles Atheniense, Carmem Lúcia, Joaquim Barbosa, entre tantos outros, nos orgulham.

Jarbas Soares é absolutamente ético, cumpridor dos seus deveres e o que mais me encanta nele é a sua capacidade de dialogar, de sempre procurar ponderar nos assuntos mais difíceis. Atleticano de frequentar o estádio com a camisa do time do coração, está sempre no combate aos maus torcedores, preocupado com a sociedade de bem.

Sempre digo que temos instituições fortes e de credibilidade, e uma delas é o Ministério Público. No comando nacional da entidade, com certeza teremos uma diretriz rígida, mas onde o diálogo prevalecerá. Recebi o convite para sua posse, com muito orgulho. Infelizmente, não pude estar presente, mas estava naquele concorrido plenário de coração. Sou um admirador confesso de Jarbas Soares.

Gosto quando ele valoriza o Rio São Francisco e sua gente. Não esquece as origens, as raízes, sendo natural de Montes Claros. O ponto alto da posse foi a presença de sua querida mãe, Rosalice Soares, sua mulher e filhos, todos advogados. João Rafael, Rodrigo Soares e Clarissa seguem os passos do pai. Sua esposa, Cristiana Nepomuceno, é também advogada.

Não há dúvida de que com a presidência de Jarbas Soares o MP só tem a ganhar e a crescer ainda mais no combate a corrupção, violência, como um dos grandes defensores do povo brasileiro. Nas horas de folga, que são poucas, Jarbas larga a toga e põe o manto sagrado, a camisa do Galo, e é visto na Arena MRV. Ele não abre mão de torcer pelo time do coração, afinal cada um tem a sua paixão, e o Atlético Mineiro está em seu sangue.

Meu caro amigo, que Deus continue lhe dando sabedoria e que você honre cada vez mais o Ministério Público, agora com responsabilidade redobrada ao assumir a presidência nacional do órgão. Sua competência todos nós conhecemos e temos certeza de que grandes coisas estão por vir. Conte sempre com esse escriba, seu admirador, amigo e fã.

Galo postulante ao título

Atualmente, o Galo, do técnico Gabriel Milito, pratica o melhor futebol do Brasil, sendo um dos postulantes aos títulos que disputa. O sonho maior é o bi da Libertadores, que dará ao vencedor vaga no Mundial da Fifa de 2025, nos Estados Unidos, com a participação de 32 equipes. Flamengo, Palmeiras e Fluminense, últimos ganhadores do torneio, já estão garantidos. O campeão desta temporada entra também.

Mesmo com desfalques, o Atlético foi a Bragança Paulista e não tomou conhecimento do dono da casa, vencendo por 2 a 1 e se mantendo entre os ponteiros da competição, com um jogo a menos. O torcedor está empolgado com a campanha. Se antes a equipe dependia apenas de Hulk, hoje tem Paulinho, artilheiro nato, e Gustavo Scarpa, para dividirem a responsabilidade com o ídolo maior da torcida.

As dívidas ainda são grandes, mas o Galo vai gerindo, mantendo sempre um time competitivo, em busca das taças.