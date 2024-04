Técnico Tite, do Flamengo, optou por time alternativo na estreia da Copa Libertadores e empatou por 1 a 1 com o Millonarios-COL

Quando começa o Campeonato Brasileiro, todos os treinadores têm um único discurso: “vamos buscar vaga na Copa Libertadores, competição rentável e que dá projeção internacional, com a possibilidade de chegar ao Mundial, em caso de título”. Porém, o que a gente tem visto são técnicos pondo times reservas na estreia, privilegiando os falidos, retrógrados e ultrapassados campeonatos estaduais. O Palmeiras e o Grêmio pouparam. O primeiro empatou, o segundo tomou de 2 na altitude de La Paz. O Porco vai pegar o Santos e está em desvantagem na decisão de domingo. O Grêmio pegará o Juventude. O Flamengo também foi com time alternativo na sua estreia e empatou. Vai pegar o Nova Iguaçu, mas já campeão, pois meteu 3 a 0 no jogo de ida, ou alguém imagina que o “poderoso” Flamengo vai perder a taça? Portanto, o discurso desses “enganadores”, que ganham fortunas, não cola mais. No aperto, querem ganhar qualquer taça, mesmo que não tenha a menor importância. Tomara que os pontos perdidos na estreia não façam falta lá na frente.

Galo foi o único a vencer

Considerado a terceira força do futebol brasileiro, atrás de Flamengo e Palmeiras, o Atlético foi a única equipe brasileira a vencer na Libertadores, metendo 4 a 1 no Caracas, na Venezuela. É sabido que o time venezuelano é fraquíssimo, mas quando você enfrenta um adversário assim tem que golear e foi isso que o Galo fez. No segundo tempo, poupou alguns titulares, pensando na decisão de domingo, contra o Cruzeiro, quando precisa vencer para ser campeão. De repente os estaduais viraram a “melhor” competição do ano para os técnicos. Parece mesmo que não acreditam e títulos mais expressivos. Pelo menos Gabriel Milito tem a desculpa de ter chegado agora, já seus pares, que estão nos clubes há tempos, querem valorizar os estaduais. O incompetente, mentiroso e enganador Tite, chegou a declarar que o “Campeonato Carioca é o mais difícil do país”. Não é bobo nem nada. Quer valorizar sua conquista em cima do “poderoso” Nova Iguaçu. Tite é a maior mentira entre os treinadores do futebol mundial.

Clássico eletrizante

Enquanto isso, na Inglaterra, a Premier League nos brinda com grandes jogos e espetáculos que nos remetem aos bons tempos do futebol brasileiro. Chelsea e Manchester United fizeram um jogo eletrizante, com duas viradas espetaculares, na quinta-feira. O Chelsea abriu 2 a 0, tomou a virada para 3 a 2, e nos dois últimos lances do jogo, marcou o terceiro e o quarto, fechando o placar em 4 a 3. Que jogaço! Por isso eu digo que o nosso futebol está na lama. Na Europa, os jogadores acreditam até o último segundo, temos pouquíssimas faltas. Já no Brasil, a bola rola menos de 50%, temos 50 faltas por jogo, algumas logo na saída da bola, com segundos, e um futebol deprimente. Precisamos resgatar o que de melhor tínhamos, mas isso só vai acontecer quando os dirigentes, fracos e amadores, voltarem a investir nas divisões de base. Flamengo, São Paulo e Palmeiras sabem muito bem investir nessas categorias, mas vendem seus jogadores a preço de banana, e o europeu que comprou, revende pelo triplo do preço. Precisamos segurar nossos jovens mais tempo no país e vendê-los depois que derem o retorno técnico esperado.

Haaland, jogador de quarta divisão?

Roy Keane, ex-jogador do Manchester United, declarou que “Haaland está com o nível técnico muito ruim. Em frente ao gol é o melhor do mundo, mas no jogo em geral parece quase um jogador de quarta divisão”. Vejam bem, senhoras e senhores. O artilheiro não marca há 5 jogos e está sendo cobrado e contestado. Eu o acho excepcional definidor e a função do centroavante é por a bola na rede. Ele tem sido artilheiros todos os anos. Imaginem os nossos atacantes, que marcam 18 gols numa competição de 38 rodadas. A marca de Halland é sempre superior a 40 gols na temporada e acho a crítica de Keane injusta. Imagine se ele fosse comentarista de uma TV brasileira. Iria crucificar todos os atacantes que temos.