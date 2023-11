A experiência do técnico Paulo Autuori deu novo fôlego ao time celeste No Brasileirão

Não adianta secar um gigante, um clube acostumado a ganhar taças, que continua sendo maltratado por ter um time fraco e um presidente omisso, Ronaldo Fenômeno. Sim, se ano passado ele mereceu todos os elogios, nesta temporada merece todas as críticas por ter uma diretoria incompetente, com ex-jogadores que não têm história no clube, como Paulo André e Elias, com imagem ligada ao Corinthians, e D’Alessandro, que é ídolo do Internacional, e por ter montado um time de Série B na Elite. O Cruzeiro é um time do mundo, o maior ganhador de taças das Minas Gerais, e merece mais carinho e zelo por parte de Ronaldo. No momento, a China Azul, os 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo, estão magoados, mas felizes pela grande vitória sobre o Goiás, por 1 a 0, gol do jovem Robert, que chegou ao clube aos 11 anos de idade. Ele sim, tem amor ao Cruzeiro.

De uma só vez o Cruzeiro passou 4 equipes e fica a 2 pontos de se manter na elite. Nesta quinta-feira, diante do Athletico-PR, é mais uma decisão. Vencer será fundamental para que o time celeste não precise mais de pontos contra Botafogo e Palmeiras, dois últimos adversários. Claro que teremos jogos a semana toda, e muita água vai rolar debaixo da ponte, já que o Brasileirão terminará na quarta-feira que vem. O Cruzeiro fez sua gente sofrer, mas Paulo Autuori, esse técnico fantástico, ético, educado, tem tamanho e credenciais para dirigir o clube. Quando contratou Zé Ricardo, o Cruzeiro se apequenou. Quando o mandou embora, depois de péssimos resultados, viu a luz no fim do túnel com o técnico campeão da Libertadores em 1997. E Autuori sabia o que fazer, mesmo tendo um time muito ruim nas mãos. Foram 7 pontos em 9 disputados. Isso sim é um treinador de verdade.

O jogo que pode sacramentar a permanência do time na elite, sem se preocupar com os dois últimos jogos. O time paranaense é forte e ainda luta por uma vaga na pré-Libertadores, e a partida não será fácil. Os jogadores têm que se conscientizar de que não há nada garantido e que o jogo da vida é o desta quinta-feira.

Claro que a torcida rival usou o secador, doida para o Cruzeiro cair outra vez. Faz parte da gozação. Porém, se o torcedor fosse mais racional, entenderia que o Cruzeiro forte representa o Atlético forte. O Grêmio forte, representa um Inter forte e por aí afora. Estados que têm apenas dois gigantes, precisa mantê-los na elite sempre. É ruim quando um cai, como o Galo caiu em 2005, e como o Cruzeiro caiu em 2019. No Brasil, apenas Flamengo, São Paulo e Santos jamais caíram. A rivalidade existe, mas deveria ficar somente dentro de campo, pois qualquer coisa fora disso é algo irracional. Brigas e mortes sujam o futebol brasileiro e nos envergonham, com imagens que correm o mundo. É preciso que uma autoridade dê um basta nisso.

Enfim, o Cruzeiro saiu do sufoco, fez sua gente dormir feliz de segunda para terça-feira, mas ainda é preciso mais suor, sangue e vontade. Vencer o Athletico-PR, hoje, garantir os 3 pontos que o manterão na elite, e depois pensar até em disputar a Copa Sul-Americana. Sim, é possível e provável. Há quem aposte que o Cruzeiro vai fazer 50 pontos. Seria legal se vencesse o Palmeiras, na última rodada, tirando dele o título, e sentindo o gostinho, pois em 2019 foi o Palmeiras quem pôs a pá de cal no Cruzeiro, jogando-o na Segundona. O importante, porém, é se manter na elite do nosso futebol, se reformular e pensar em ganhar taças, pois esse é o DNA do gigante chamado Cruzeiro Esporte Clube.