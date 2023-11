Enquanto alguns cravavam que Luxemburgo estava acertado e faltavam detalhes, mentindo para a torcida do Cruzeiro, eu, que conversava com o treinador, afirmei que ele não foi procurado, mas que se fosse, pelo Pedro Lourenço e pelo clube, aceitaria. Por fim, ninguém ligou para ele convidando-o para o cargo. Menos mal, pois Luxemburgo não gosta de Ronaldo e vice-versa. A rixa vem desde os tempos de Real Madrid, em 2005, quando Ronaldo não foi legal com o comandante. Como o futebol é dinâmico, Paulo Autuori já acertou e vai comandar a comissão técnica do clube nos seis jogos finais. Autuori é um velho conhecido, vencedor – último campeão da Libertadores com o Cruzeiro em 1997 –, porém, neste momento, não sei se terá condições de salvar o Cruzeiro da queda. O time é muito fraco, não demonstra gana para vencer os jogos, e tem muitos jogadores nível B, na Série A.

Eu aviso há tempos que para disputar um Brasileirão é preciso ter jogadores de nível, mas Ronaldo e sua trupe não se incomodaram com isso. Acharam que com jogadores “meia boca”, como dizem os jovens, conseguiria manter o clube na elite e o que a gente vê é uma sucessão de erros. A demissão de Pepa foi um desses erros graves. Com ele, o time até jogava bem, mas uma sequência ruim, fez Ronaldo demiti-lo. Pior ainda foi contratar Zé Ricardo, com péssimo currículo, ainda mais rebaixando um time japonês, da segunda para a terceira divisão. Avisei, também, que se entrasse na zona de rebaixamento nas rodadas finais dificilmente sairia de lá e, pelo visto, é isso que está acontecendo.

Sejamos coerentes: O Cruzeiro tem condições de ganhar do Fortaleza, no Castelão? Claro que não! No momento, o Fortaleza tem mais grupo, mais time, mais banco, mais técnico e mais presidente. Pode acontecer a vitória azul? Pode, pois é futebol, mas é improvável que isso aconteça. Depois, o Cruzeiro vai pegar o Vasco, no Mineirão, provavelmente sem torcida, pela punição preventiva do STJD pela invasão de campo de “bandidos travestidos de torcedores”. O Vasco é ruim, mas ainda está acima do Cruzeiro, pois tem jogadores de mais qualidade. Vi alguns jogos do time carioca. Os jogadores estão “comendo grama”, sabedores de que seus esforços tirarão o clube dessa situação. Com 40 pontos, o Vasco precisa de mais seis para ficar tranquilo, e vai buscar contra o Cruzeiro. Hoje, o Vasco é o favorito.

Aí vão restar quatro jogos para o time celeste: Goiás, na Serrinha. Athletico-PR, no Mineirão. Botafogo, Engenhão, e Palmeiras, Mineirão. Vamos ser mais realistas ainda: com esse time medíocre, alguém acredita que o Cruzeiro terá forças para ganhar desses quatro? Botafogo e Palmeiras, brigando pela taça. Goiás, para fugir do rebaixamento, e Athletico-PR, na luta por uma vaga na Libertadores. Esqueçam meus amigos. Já passei da fase de ilusão há tempos. Infelizmente, o Cruzeiro de Ronaldo, Elias e Paulo André (leia-se Corinthians) e D’Alessandro (leia-se Internacional) está cavando sua vaga na Série B, o que será muito triste para os 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo. Eles ficaram 3 anos no inferno da Série B e voltar para lá será o caos. Ronaldo não investiu, não pagou os R$ 400 milhões pela compra do clube e achou que apenas gerindo com os próprios recursos que entram a coisa funcionaria. Como jogador ele foi um dos maiores de todos os tempos. Como gestor de clubes, um fracasso, tanto na Espanha, com o Valladolid, quando com o Cruzeiro. Os espanhóis querem que ele venda sua parte no Valladolid, pois sua gestão é péssima.

Gostaria muito de me empolgar com Paulo Autuori, um caráter ímpar, um grande técnico, mas não há como. O time do Cruzeiro não reage, não luta e está entregue. É a característica total de um time que está ladeira abaixo. A reação deveria ter vindo antes, nos jogos contra equipes que não brigavam por taça ou para não cair. Acho tarde demais, embora sempre haja esperança. O América está rebaixado, matematicamente. O Coritiba, em vias de ser rebaixado, assim como o Cruzeiro e o Goiás. Infelizmente, acho que isso irá acontecer. E aí eu pergunto: a torcida azul merece esse sofrimento e esse descaso de Ronaldo e sua equipe? De jeito nenhum. Se há alguém que fez tudo por esse time, esse alguém é o torcedor anônimo, que pagou ingressos, apoiou do começo ao fim, sofreu, riu e chorou, mas jamais abandonou o gigante Cruzeiro. A queda é iminente e, infelizmente, questão de tempo. Tomara que eu esteja errado, mas, pela experiência desses 45 anos trabalhando no futebol, acho muito difícil o Cruzeiro escapar. Os motivos estão todos acima.