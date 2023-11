A lua de mel entre a torcida do Cruzeiro e o dono do clube, Ronaldo Fenômeno, que detém 70% da SAF, acabou. O time entrou na zona de rebaixamento num momento perigoso e nem o fato de ter um jogo a menos é motivo de confiança, pois essa equipe, que está na elite, mais tem a cara de Série B, não ganha de ninguém. Ronaldo levou o Cruzeiro ao Céu quando seu time ganhou a Série B com campanha brilhante, mas, nesta temporada, no Mineiro foi um fiasco, na Copa do Brasil, outro, e agora, no Brasileirão, preocupa os 9 milhões de cruzeirenses espalhados pelo mundo. Com os mesmos 37 pontos do Vasco e uma vitória a menos, o time azul está em décimo sétimo lugar, no Z4, e não parece ter grupo qualificado para sair de lá. Faltando sete jogos, precisa vencer seus três próximos compromissos, contra Coritiba e Fortaleza, fora de casa, e o Vasco, no Mineirão, num confronto direto.

Ronaldo montou uma equipe de trabalho com DNA corintiano e do Internacional. Paulo André e Elias tem uma história ligada ao time paulista, e D’Alessandro ao time gaúcho. Não há ninguém na sua diretoria que conheça a história de títulos e taças do clube. Ele mesmo, que foi lançado para o mundo pelo Cruzeiro, parece desconhecer o gigante que seu clube é. O Cruzeiro não é Valladolid, que anda caindo pelas tabelas, e cujo o torcedor não quer ver Ronaldo nem pintado. O Cruzeiro é o maior ganhador de taças das Minas Gerais e merece ter gente que conheça sua origem e tradição. Ronaldo foi um fenômeno nos gramados e tem sido bem-sucedido em seus negócios, mas, como gestor de clubes, não me parece dos bons. Ao contrário, deixa a desejar, principalmente nos momentos cruciais, quando não dá a cara a tapa. Não aparece para entrevistas, não se preocupa em estar na Toca da Raposa e conversar com os jogadores.

A contratação de Zé Ricardo foi uma “tragédia”. Técnico fraco, que fez péssimo trabalho no Japão. Reconheço que o material humano que ele tem não é dos melhores, mas poderia fazer alguma coisa melhor. Por sorte, o Cruzeiro ganhou do Atlético na nova arena, pois não fosse isso estaria em apuros, com 34 pontos e não 37. Mas ainda só depende dele. Se ganhar três jogos, fará 9 pontos e chegará a 46. Acredito que com essa pontuação não caia. O difícil é conseguir essas três vitórias, e vale lembrar que o Cruzeiro vai encarar o Palmeiras, na última rodada, com o time paulista brigando pela taça e o time azul pela manutenção na elite. Espero, de verdade, que o time celeste resolva sua vida antes disso.

A torcida tem cobrado de Ronaldo investimento no clube. Ele o comprou sem por um centavo, dos R$ 400 milhões prometidos, uma bagatela! Num acordo com o presidente Sérgio Rodrigues e Pedro Mesquita da XP. Nenhum dos conselheiros participou da reunião ou teve acesso ao tal contrato. Comprar um clube sem por dinheiro nenhum é o sonho de todos nós. Gerir o mesmo clube com os próprios recursos que entram, melhor ainda. Segundo consta, é isso que Ronaldo está fazendo. Salvar o clube de verdade quem fez foi Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH. Pagou salários, pôs comida na mesa dos jogadores e deu uma fortuna em patrocínios. Esse sim é cruzeirense de verdade, ama o clube. Além disso, comprou 20% da SAF, pondo R$ 100 milhões. Por isso a torcida o reconhece como o homem que não deixou o Cruzeiro falir, fechar as portas. Tenho profunda admiração por ele, que é bilionário, humilde, não humilha ninguém, não gosta de aparecer, mas tem o reconhecimento da China Azul. Os torcedores estão sugerindo que Pedro Lourenço e Gusttavo Lima comprem a parte de Ronaldo e toquem o clube. Seria fantástico!

A situação é grave, delicada e é preciso que a atual diretoria aja com rigor. Que mostre um caminho para o Cruzeiro não sucumbir, não voltar ao inferno da Série B. O torcedor não vai aceitar mais um rebaixamento, pois já foi humilhado demais. Que Ronaldo repense o que quer. Se vai por dinheiro no clube, contratar jogadores do nível do Cruzeiro e fazer do Cruzeiro o gigante que ele sempre foi, ou se é incapaz, que venda a sua parte. Interessados não vão faltar, principalmente porque dos R$ 400 milhões, até agora o torcedor não o viu colocar praticamente nada. Um clube dessa grandeza precisa de investimentos e de gente certa nos cargos. Agradar ex-companheiros de profissão com cargos inúteis e sem história no clube é a contramão da história. Ronaldo, você foi genial como atacante, um dos melhores de todos os tempos, mas como gestor, está deixando uma lacuna muito feia. Repense seus valores e decida o que é melhor para o clube, pois o Cruzeiro Esporte Clube está acima de qualquer pessoa.