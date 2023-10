Ronaldo, apareça e dê uma satisfação ao seu torcedor

741

Quando assumiu o comando da SAF celeste, Ronaldo Nazário fez um trabalho com o sócio-torcedor e o clube atraiu quase 80 mil associados (foto: GUSTAVO ALEIXO/CRUZEIRO)







A notícia veiculada pelo site No Ataque, de que o número de sócios-torcedores do Cruzeiro caiu abaixo de 50 mil, é preocupante, mas bastante coerente. Quando Ronaldo Fenômeno comprou o clube, em dezembro de 2021, fez um trabalho pela adesão ao programa e foi prontamente atendido. A campanha magnífica na Série B empolgou os 9 milhões de cruzeirenses, que não se furtaram a aderir ao programa, chegando quase a 80 mil associados. Porém o futebol é dinâmico e, mesmo sabendo que o time atual não tinha condições de brigar por vaga na Libertadores ou de ganhar alguma taça, o cruzeirense esperava um Brasileirão sem riscos de queda e com campanha razoável. No entanto, o que estamos vendo é um cenário bem diferente. Um time caindo pelas tabelas, um técnico fraco, Zé Ricardo – já houve duas mudanças com as saídas de Pezzolano e Pepa –, e uma equipe correndo riscos sim de voltar ao inferno da Série B.





Quando a gente vê que os times lá de baixo estão se aproximando do Cruzeiro dá até arrepios, pois já avisei inúmeras vezes que se o Cruzeiro entrar no Z4 nas rodadas finais não conseguirá sair de lá. Vasco, Santos e Goiás estão evoluindo. Corinthians e Internacional estão no mesmo barco que o Cruzeiro, com jogos irregulares. Do décimo segundo lugar, ocupado pelo Cruzeiro, até o décimo oitavo, onde está o Bahia, qualquer um pode cair. América e Coritiba para mim já estão rebaixados. A distância do Vasco, primeiro do Z4, para o Cruzeiro é de 4 pontos, uma vitória e um empate. Estou falando do Cruzeiro, pois é a equipe que nos interessa, mas Inter, Santos, Corinthians, Goiás, qualquer um deles pode cair. Aliás, o Goiás teve uma recuperação magnífica, jogando futebol de qualidade. Foi melhor que o líder, Botafogo, na segunda-feira, e quase faturou os 3 pontos. Levou um ponto valioso, que o tirou da zona do inferno e devolveu o Vasco. O Cruzeiro tem adversários dificílimos, a começar pelo Cuiabá, dia 14, na casa do adversário. Depois pegará o Flamengo, no Mineirão, o Galo, na Arena do alvinegro, o Bahia, no Mineirão, Fortaleza, no Castelão, São Paulo, Morumbi, Internacional, Mineirão, Vasco, Mineirão, Coritiba, em Curitiba, Goiás, na Serrinha, Athletico-PR, Mineirão, Botafogo, Engenhão, Palmeiras, Mineirão. Serão 6 jogos em casa e 7 fora. Se conseguir vencer 4 em casa e empatar dois fora, com certeza vai se livrar de qualquer possibilidade de queda, mas são jogos difíceis, contra adversários que estão na mesma luta e outros buscando vaga na Libertadores e pré-Libertadores. O torcedor está muito preocupado, e com razão.





A torcida cobra uma postura de Ronaldo Fenômeno e sua equipe de trabalho, que tem Elias e Paulo André, ex-jogadores vinculados ao Corinthians, e D’Alessandro, com imagem totalmente ligada ao Internacional. A gente não vê um ex-jogador cruzeirense na diretoria imposta pelo Fenômeno e isso é sim preocupante. Ter alguém que conheça e valorize a história do clube mais vencedor de Minas Gerais é fundamental. Gente que entenda o DNA de conquistas e taças do time azul. Além disso, não tenho visto competência nessa equipe de trabalho de Ronaldo, além de ninguém aparecer nessas horas ruins, para dar uma satisfação ao torcedor. Na hora da ganhar tapinha nas costas, todo mundo quer aparecer, mas a hora é agora.





Não adianta reclamar da queda no número de sócios-torcedores. Em qualquer clube, eles só aderem ao programa na fase boa. São movidos por times competitivos e em condições de ganhar taças. Ou o Cruzeiro reage e garante logo a manutenção na elite, ou a coisa vai ficar feia. Se entrar no Z4, nessa reta final, não conseguirá sair mais. Estou avisando há tempos. Que Ronaldo apareça, dê uma satisfação ao torcedor e o tranquilize. Essa ausência de comando incomoda e preocupa. O mínimo que o torcedor quer é um time e um técnico dignos da tradição do Cruzeiro. Qualquer coisa fora disso não condiz com esse gigante das Minas Gerais.