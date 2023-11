Quando o Cruzeiro estava prestes a virar SAF, por meio do trabalho de grandes conselheiros, Pedro Mesquita, da XP Investimentos, em entrevista a mim, disse que “havia 15 propostas” na mesa e que uma delas seria a vencedora. Numa “calada” manhã de sábado, o mundo tomou conhecimento que a proposta vencedora era de Ronaldo Fenômeno, ex-jogador do clube, que o comprou por R$ 400 milhões, sem por um centavo de entrada.

As outras “14 propostas” foram ignoradas, assim como todos os conselheiros que brigaram para tornar o clube em empresa. Apenas Sérgio Rodrigues, Ronaldo e Pedro Mesquita participaram do acordo, que até hoje é questionado por todos os cruzeirenses. Como ano passado a campanha foi brilhante e o clube voltou à elite com os “pés nas costas”, tudo se transformou em flores e todos elogiamos a gestão Ronaldo.

Porém, havia uma desconfiança de que o investidor, no caso Ronaldo, queria apenas lucrar com a compra, administrando o clube com os próprios recursos que entram, de cotas de TV, patrocínios e outras coisas mais. Ele não pôs um centavo do seu bolso, pois, segundo consta no contrato, teria seis anos para por os R$ 400 milhões. Pelo jeito, é tarde demais!

O Cruzeiro está flertando com a Série B outra vez, depois de uma gestão pífia nesta temporada. Ainda que se salve, não há como negar que Ronaldo não conhece a história do clube que o projetou para o mundo. Achou que com qualquer jogador de nível B manteria o time na A. E olha que o torcedor nem cobrou nada, quer apenas a manutenção da equipe na elite!

Paulo André e Elias são sempre vistos ao lado do “patrão”, nas horas boas. Aliás, dois caras com imagem ligada ao Corinthians, que não sabem o que o Cruzeiro significa. D’Alessandro, argentino ligado ao Internacional, é outro que faz parte da trupe. E, Pedro Mesquita, do nada, virou amigo de Ronaldo, aparecendo como papagaio de pirata, sempre nas horas boas.

Realmente não poderia dar certo. “Muito cacique para pouco índio”, nenhum deles com o “sangue azul”. História se constrói, e esses citados não conhecem a história e a grandeza do Cruzeiro Esporte Clube. Acharam que estavam dirigindo o pequeno Valladolid, que caiu com Ronaldo para a Segundona.

O Cruzeiro tem 9 milhões de apaixonados pelo mundo, que merecem o mínimo de respeito. Contratações equivocadas, trocas de treinadores e, por fim, a vinda de Zé Ricardo, que havia rebaixado um time no Japão. Ele não tem muita culpa, pois o grupo é limitado e ruim.

O Cruzeiro chegou a iludir torcida e imprensa com um começo muito bom, mas isso acontecia porque os clubes que estavam disputando a Libertadores, não se importavam, ainda, com o Brasileirão. Bastou serem eliminados, entrarem na competição, para o Cruzeiro ir lá para baixo.

Avisei há tempos que se entrasse no Z4 nessa reta final, dificilmente sairia. É o que está acontecendo. Quando os bandidos, travestidos de torcedores, invadiram o campo da Arena Capanema, veio a certeza da bagunça que virou o clube, do descaso de seus dirigentes, do desgoverno da gestão. Ainda há salvação, me preguntam alguns. Sim, desde que os que estão ruins, como o Cruzeiro, não vençam.

Salva- se nisso tudo o único cruzeirense de verdade, que evitou que o clube fosse à falência, pôs dinheiro, pagou salários, deu patrocínio e comprou 20% da SAF, para ajudar o clube do coração. Pedro Lourenço, dono do Supermercados BH é o único que conhece a história do Cruzeiro, e, por isso, é idolatrado pela torcida.

Muitos torcedores querem que Pedro Lourenço compre a parte de Ronaldo na SAF, porém, alguns perguntam: “Comprar o que e qual o valor, já que Ronaldo “ganhou” o clube e não aportou quase nada de dinheiro? O fracasso do time só tem a ver com Ronaldo e sua equipe de trabalho, já que Pedrinho não se intrometeu no futebol. Ele deixou isso bem claro, quando comprou os 20% da SAF. Fez para ajudar o clube que ama.

Enfim, o Cruzeiro ainda não caiu, mas está em vias de fato. Time ruim, técnico fraco e gestão horrorosa de Ronaldo e cia. Ainda que se salve, muita coisa precisa ser corrigida. Por exemplo, saber o que Ronaldo pretende. Ele quer o clube para investimento e para ganhar dinheiro ou quer realmente fazer o Cruzeiro voltar a ser o gigante de conquistas que sempre foi?

Se for a segunda opção, a torcida irá apoiá-lo. Se optar pela primeira, que venda a sua parte e suma do Cruzeiro.