A torcida do Cruzeiro exige resposta da diretoria

A torcida do Cruzeiro tem reclamado, e com toda a razão, da falta de contato com os dirigentes, que não se manifestam para dar satisfação em momento algum. Dirigem o clube como se não houvesse 9 milhões de cruzeirenses ávidos por saber os planos para este restante de ano, onde o clube poderá chegar, por que Pepa foi demitido e quem será contratado. Não dá para entender esse descaso com o maior patrimônio do clube, que é a sua torcida.









Já que Ronaldo não quer falar, que mande alguém da diretoria dar a cara a tapa, pois o Cruzeiro vem de sequência ruim. Não se iludam: se o time entrar na zona de rebaixamento, não sairá. Não acredito que cairá, pois embaixo há equipes bem piores, mas isso é futebol e não se pode dar chance para o azar.O Cruzeiro, que começou bem, encantando a torcida pela qualidade e por se mostrar bem treinado, mudou do "vinho para a água", caindo de forma assustadora.

É sabido que Ronaldo está preocupado com o Real Valladolid, seu clube na Espanha, que está mal das pernas e na zona de queda no Campeonato Espanhol. Não acho legal ele se dividir aqui e lá. Deveria ficar mais por BH, dar assistência maior aos atletas e ao treinador e até vir a público conversar com os cruzeirenses.



Ronaldo é um ídolo do clube e não deveria se furtar a esse papel. A não ser que esteja disposto a vender a sua parte na SAF e se concentrar só no clube espanhol. Não acho que seja o caso.



Ronaldo fez contratações pontuais, buscando o que havia de melhor, dentro de sua realidade financeira. Matheus Pereira, "cereja do bolo", se machucou, atrapalhando os planos.



O objetivo, todos sabem, é permanecer na elite - isso foi dito no início da temporada -, mas, com uma competição tão fraca, o torcedor vislumbrou algo melhor. Da metade do turno pra frente, o time caiu, parece não saber o que fazer para retomar o caminho das vitórias.



Não é porque Ronaldo pegou o clube praticamente falido que ele não pode ser criticado. Pode sim, no mesmo tom em que recebe os elogios, pelo menos da minha parte. Ronaldo teve participação decisiva na belíssima campanha da temporada passada, quando tirou o clube do "inferno" e o recolocou no "céu". Traçou planos para 2023, e o time começou o Brasileirão voando.



Era sabido, também, que a equipe era enxuta, sem peças de reposição e que a qualquer hora cairia de produção. O torcedor não se furtou a apoiar, lotando o Independência e o Mineirão, mas, hoje, exige satisfação. Quais os planos? O Cruzeiro vai apenas fazer figuração nas competições ou terá um aporte para contratações, voltando ao seu DNA de taças e conquistas? Quando se tem uma torcida apaixonada e acostumada a levantar troféus, você pode contar com a paciência até certo ponto.





O Cruzeiro saiu do inferno e tinha essa expectativa de apenas se manter na elite nesta temporada. Porém, mantendo-se, em 2024 já dá para pensar em se fortalecer e montar um time em condições de brigar com seus pares. Fase ruim toda equipe passa, permanecer nela é inadmissível.





Continuo confiando no trabalho do Fenômeno, mas sua equipe de trabalho está bem apática, achando-se dona do clube e pensando que o torcedor não merece satisfação. Merece e muito. Ronaldo sabe e deve chamar a atenção dos comandados, para que venham a público dialogar com os cruzeirenses. É o mínimo.





Aparecer nas vitórias é fácil. O papel dos verdadeiros dirigentes é o de dar a cara a tapa nas derrotas e momentos ruins. Ronaldo, Gabriel, Elias, D'Alessandro, a palavra está com vocês. Os 9 milhões de cruzeirenses, acostumados com taças e títulos, são só ouvidos!





Falta de comando

A atitude de Hulk, levando cartão amarelo de graça contra o Athletico-PR por não querer sair de campo, ao ser substituído, pela linha mais próxima (conforme determina a regra) mostra, além de sua irresponsabilidade, a falta de comando no Atlético.



Hulk provocou o árbitro e insistiu em sair pelo outro lado da linha lateral. De forma ignorante - alguém que ignora a regra -, reclamou do quarto árbitro. Será que com tantos anos de futebol, ele não conhece as regras?



Com essa atitude, o atacante, maior estrela do Atlético, está de fora do clássico contra o Botafogo. Acho curioso que, lá fora, eles respeitam o regulamento e os árbitros. No Brasil, fazem o que bem entendem.



Se a direção do Atlético for coerente, aplica multa no atacante. Mas, como no futebol brasileiro, os dirigentes, em sua maioria, são coniventes, garanto que nada vai acontecer. Eles têm medo de contrariar os atletas, haja vista o presidente Landim, no Flamengo, onde Gabigol manda e desmanda. Uma vergonha!