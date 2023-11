O Cruzeiro entra em campo esta noite, num Mineirão vazio, por culpa de uma facção que invadiu o campo da Vila Capanema, contra o Coritiba, e protagonizou atos de violência contra a torcida rival. Como consequência, o STJD puniu o time mineiro, preventivamente, com 30 dias sem torcida, quando na verdade deveria identificar e punir os “bandidos, travestidos de torcedores”, que provocaram a barbárie. Como no Brasil o “poste mija no cachorro”, o torcedor de bem, anônimo e que não pertence a nenhuma facção, é punido junto com o clube, e os bandidos continuam soltos, se preparando para a próxima briga, onde vão para “matar ou para morrer”, como eles cantam. Liguei para o doutor Otávio Noronha, ex-presidente do STJD. Ele me disse que não atuou nesse julgamento, mas que a lei determina que se puna os dois clubes, mandante e visitante, em caso de invasão de campo e briga, e que não há como o Cruzeiro anular a decisão ou entrar com uma liminar. Acho uma decisão esdrúxula, pois é tão fácil identificar os invasores e entregá-los à Justiça. Mas parece que não há uma autoridade no país da falcatrua e corrupção, capaz de acabar com as gangues organizadas.

Enfim, o Cruzeiro sai prejudicado, pois vai jogar uma das partidas mais importantes de sua história, sem a presença da China Azul, dos anônimos, que amam o clube de verdade, que pagam seus ingressos, que não vão para porta de CT protestar e nem aos aeroportos, pois todos trabalham e não têm tempo livre para isso. Sábado, diante do Fortaleza, o time azul venceu um jogo improvável, onde o adversário foi melhor, mas prevaleceu a história e a tradição, a camisa campeoníssima do time azul. Hoje, os jogadores terão que se desdobrar, pois vão enfrentar um adversário que tem “comido grama”, um time que melhorou substancialmente no returno e que briga, desesperadamente, para não cair para a Segundona pela quinta vez. O Cruzeiro caiu uma vez só, mas ficou três anos no inferno da Série B. Não existe esse negócio de que time grande não cai, pois no Brasil, somente Flamengo, São Paulo e Santos jamais caíram. Os demais já estiveram na série B. Palmeiras duas vezes, Botafogo 3, Grêmio 2 e por aí vai.

Paulo Autuori, por sua história e grandeza, como técnico campeão e homem de bem, um caráter ímpar, não faz milagres, mas a sua presença no vestiário, nos treinos e à beira do campo deu outra vida ao time, que tem uma das melhores defesas, mas que peca na hora da finalização. Sim, os homens do ataque mais parecem cones. Espero que nos últimos três dias, Autuori tenha conseguido ajustar esse setor, mostrando que o gol não é um detalhe e sim o objetivo maior do futebol. A importância da vitória de hoje deve estar na cabeça de cada atleta. Vencendo, o Cruzeiro irá a 43 pontos e ficará a três de se manter na elite, faltando quatro jogos, Goiás, Athletico-PR, Botafogo e Palmeiras. Além de manter o Vasco abaixo dele, assim como Bahia e o próprio Goiás. Os jogadores não podem deixar para decidir contra Botafogo e Palmeiras, pois vão se complicar. A situação melhorou com a vitória de sábado, mas não tem nada decidido ou garantido. Continuo realista, achando a situação delicadíssima e os jogos dificílimos. Vencer o Vasco, hoje, é o único resultado que interessa. Vale lembrar que torcer contra Bahia e Goiás faz parte do script de Cruzeiro e Vasco, em caso de empate, mas o ideal mesmo é que o time mineiro despache o carioca, e mande ele se virar com a turma de baixo. O Vasco tomou um Brasileiro do Cruzeiro em 1974, num dos maiores absurdos já vistos no futebol, quando anularam um gol de Zé Carlos, em bola cruzada da linha de fundo. Sim, a arbitragem já era caótica naquela época. Quem sabe o troco vem, 49 anos depois, não com a conquista da taça, mas sim jogando o Vasco aos leões? Que os 9 milhões de cruzeirenses possam jogar toda a energia positiva para o Mineirão esta noite e que o time estrelado seja o grande vencedor, com gol de atacante ou defensor, não importa!

Tanksgiving

O Dia de Ação de Graças, um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos, é neste quinta-feira, sempre a penúltima do mês de novembro. Vou aproveitar para descansar com minha família. Voltarei escrever na próxima quarta-feira.