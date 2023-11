Bruno Rodrigues, do Cruzeiro, faz coração com as mãos depois do gol salvador contra o Fortaleza

O Cruzeiro fez a sua parte, derrotou o Fortaleza por 1 a 0, gol de Bruno Rodrigues, no Castelão, e saiu do Z4, empurrando o Bahia. Foi na raça, na vontade, mesmo com um ataque inoperante. O time azul chegou aos mesmos 40 pontos do Vasco, mas tem 10 vitórias contra 11 do rival. Quarta-feira, no Mineirão vazio, pela suspensão aplicada pelo STJD, o Cruzeiro precisa dos 3 pontos para chegar a 43, deixar o time cruzmaltino pra baixo e ficar a 3 pontos da manutenção na Série A. UFA, diz a China Azul!!!

Era a estreia do conhecido técnico Paulo Autuori, super-campeão. Era jogo atrasado da trigésima rodada, e tanto o time azul quando o dono da casa brigavam para chegar logo aos 46 pontos. O Fortaleza chegaria com a vitória. O Cruzeiro, faria 40 pontos e tranquilizaria sua torcida um pouco mais. Com 37 pontos, precisaria de 3 vitórias em 6 jogos. A torcida anda magoada com a péssima gestão de Ronaldo Fenômeno, que comprou o clube sem pôr um centavo, numa negociação bem suspeita, onde os conselheiros que trabalharam pela SAF não foram sequer comunicados. Como o time subiu como campeão na temporada passada, tudo ficou esquecido, mas com a gestão ruim, agora, tudo veio à tona. Ronaldo quer ganhar dinheiro com o Cruzeiro ou quer fazer o clube voltar aos seus melhores dias, de conquistas e taças?

Inteligente que é, o torcedor azul resolveu apoiar nessas seis decisões e, depois sim, cobrar de Ronaldo uma postura. Ou vai embora e entrega o clube a quem queira geri-lo ou contrata jogadores em nível A para a próxima temporada. A postura do Cruzeiro era mais firme mais acertada. Autuori é técnico de verdade. Mas encarar o Fortaleza, muito bem treinado e dirigido pelo argentino Vojvoda, não é tarefa fácil. Num erro de saída de bola de Rafael Cabral, Picachu desperdiçou a chance. Dois impedimentos do time da casa foram anotados, mas os atacantes estavam saindo na cara do gol. Erros de posicionamento da defesa cruzeirense, que, aliás, é das melhores da competição. O problema do time é o ataque, que não faz gols e cria pouco. É impressionante como o Cruzeiro não chega perto do gol adversário. Falta um criador de jogadas, um articulador. Aos 27 minutos o que a torcida temia aconteceu. Machuca marcou o gol, mas o VAR corrigiu e marcou impedimento. O assistente havia dado lance normal. Lucero andou perdendo gols, para sorte do Cruzeiro. Willian entrou cara a cara e poderia ter chutado. Preferiu cruzar para Papagaio, mas chutou forte ao invés de cruzar rasteiro. A melhor chance do Cruzeiro. O primeiro tempo terminou com 1 ponto para cada lado.

O time azul voltou com Arthur Gomes, para melhorar o poderio ofensivo. O Fortaleza não mudou. Logo na saída de bola, quase Lucero marcou. Caleb, na marca do Pênalti, fuzilou e Rafael Cabral defendeu. Em 1 minuto o dono da casa quase marcou em duas oportunidades. Arthur Gomes armou para Nikão, que chutou sem direção. Que fase desse jogador! Matheus Pereira entrou no lugar dele, para a alegria do torcedor. Matheus Vital teve uma luxação no braço e deixou a partida. Machuca arriscou pela esquerda. Rafael Cabral firme no gol. Marinho entrou. Era preciso ter cuidado com seus chutes fortes, de fora da área. O Cruzeiro mudou, colocando Fernando Henrique e Paulo Vitor. Bruno Rodrigues fez um golaço, o bandeira apontou impedimento, mas o VAR confirmou o gol. A arbitragem brasileira é um lixo! Cruzeiro 1 a 0, chegando aos 40 pontos e saindo do sufoco. O Cruzeiro empurra o Bahia para o Z4 e se iguala ao Vasco, que tem uma vitória a mais. O árbitro deu mais 8 minutos, para o desespero da China Azul. Mas era noite de Cruzeiro, com o céu estrelado e uma vitória maiúscula desse gigante das Minas Gerais.