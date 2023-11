A derrota por 2 a 1 para o Inter no fim de semana complicou de vez a situação do Cruzeiro no Brasileiro

A situação do Cruzeiro ficou dramática pela incompetência do time, do técnico Zé Ricardo, fraquíssimo, da diretoria e, principalmente, do dono dos 70% da SAF, Ronaldo Fenômeno, omisso e desleixado com o clube. O que fazem lá Elias, Paulo André e D’Alessandro? Ninguém sabe! Os dois primeiros com a identidade corintiana. O segundo, com a do Internacional. O time estrelado terá três jogos cruciais na sequência para dizer se quer ficar na Elite ou voltar ao inferno da Série B: Coritiba e Fortaleza, fora, e Vasco, no Mineirão, em jogo de “seis” pontos. O Coritiba, praticamente rebaixado, melhorou tecnicamente e não vai entregar fácil ao Cruzeiro. O Fortaleza briga por coisa grande, como a vaga na pré-Libertadores. Já o Vasco, assim como o Cruzeiro, tenta não cair. O time cruzmaltino já caiu quatro vezes e seria uma vergonha ir para o “inferno” pela quinta vez. Curioso é que Cruzeiro e Vasco são SAFs, mas apontadas como as piores entre os clubes que aderiram ao novo sistema. O time carioca somente agora recebeu um aporte maior, e o Cruzeiro ainda espera os R$ 400 milhões que Ronaldo prometeu aportar, mas que até agora nada.

Sou muito franco naquilo que falo e penso. Ronaldo “ganhou” o Cruzeiro numa jogada matutina do presidente Sérgio Rodrigues junto com Pedro Mesquita, da XP Investimento. Eles se encontraram com Ronaldo, em São Paulo, anunciaram a “venda” e os conselheiros que trabalharam pela SAF só ficaram sabendo pela imprensa. Antes, a XP dizia que havia 15 propostas. Depois da venda para Ronaldo, alegou que a proposta dele era a melhor. Como pode uma proposta onde não se coloca nem um centavo de aporte ser melhor que outras 14, que, aliás, ninguém teve acesso? Aquiles Diniz, Alvimar Perrella, Paulo Pentangna Guimarães e outros conselheiros ficaram chateados e desconfiados, pois não foram comunicados. A torcida exige que essa “caixa-preta” seja aberta e que o contrato seja explicado. Gerir o clube com os próprios recursos que entram é fácil para qualquer um. Por o dinheiro lá, bancar contratações e pagar salários é outra história.

Acho que o momento é de o torcedor apoiar o time até respirar aliviado com a manutenção na elite. Depois, exigir de Ronaldo uma satisfação e o que ele pretende com o clube. Quer ser campeão, montar time em nível de Cruzeiro ou apenas ganhar com o investimento? Eu já disse que é preciso conhecer a história e a tradição do clube celeste, celeiro de craques e taças. Se o dono do clube não reconhece essa história, ficará difícil sua permanência. Não há outro caminho: é ganhar os três jogos, chegar a 46 pontos, respirar e planejar 2024. Com ou sem Ronaldo, o Cruzeiro continuará gigante, com uma história linda, de taças e títulos expressivos. O grande representante das Minas Gerais no cenário nacional e internacional.

Existe um cruzeirense, dos mais apaixonados, bilionário, e que não deixou o clube fechar as portas. Ele é amado pela China Azul e já pôs, como dono de 20% da SAF, R$ 100 milhões. Os torcedores sonham com ele comprando o clube todo e, talvez, se associando ao seu grande amigo Gusttavo Lima. Pedro Lourenço, dono dos Supermercados BH tem o sangue azul, é um cara muito humilde, mas não é bobo. Nas mãos dele, a torcida celeste tem a certeza de que os melhores dias voltarão. Portanto, Ronaldo, como sugeri na coluna de ontem, se você não quer se aplicar no clube, não quer entender o DNA e a história, melhor vender sua parte. E alguns torcedores até perguntam: “vender o quê, se ele não pagou nada pela compra do clube”? Lembre-se que a idolatria caminha lado a lado com o desprezo. Não brinque com a torcida azul, ela também tem seu limite de paciência! Já fiz elogios mil a você, mas as críticas que faço tem o mesmo tamanho desses elogios e, no momento, você está merecendo ser questionado, para o seu bem, e, acima de tudo, para o bem do gigante Cruzeiro Esporte Clube.