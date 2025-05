Edição limitada da Harley-Davidson

A Harley-Davidson apresentou a nova Fat Boy® Gray Ghost, modelo de produção limitada da série Icons Motorcycle Collection. A edição exclusiva comemora os 35 anos da lendária Fat Boy. A produção global da Fat Boy Gray Ghost será limitada a 1.990 unidades — uma homenagem ao ano de lançamento do modelo original. A nova Fat Boy traz acabamento Reflection, que brilha como metal sólido ao sol. A tecnologia utilizada é o revestimento por deposição física de vapor (PVD), até então aplicada apenas em peças pequenas como emblemas e protetores de escapamento. É a primeira vez que a Harley-Davidson utiliza o PVD em peças tão grandes como os para-lamas e o tanque de combustível. A previsão de chegada ao Brasil é no mês de junho, com limite de 18 unidades para colecionadores e fãs da marca.

divulgação

Homem moderno

A Docthos — referência em alfaiataria masculina contemporânea — acaba de lançar a Linha Pocket, para o homem que vive em movimento. Unindo elegância, funcionalidade e tecnologia, a marca entrega peças que combinam o rigor do corte clássico com a leveza da praticidade cotidiana. O grande protagonista da coleção é o Blazer Pocket, desenvolvido com tecido de alta flexibilidade e peso ultraleve, pensado para caber na rotina multitarefa do homem urbano. A peça pode ser dobrada e armazenada na própria embalagem portátil — feita com o mesmo tecido do blazer — e, mesmo assim, mantem um visual alinhado e pronto para qualquer ocasião. É o tipo de item que vai direto da mala para o corpo, sem drama, sem vinco e com muita atitude.

divulgação.

Para o pulso

A Huawei anunciou uma série de produtos inovadores e tecnologias pioneiras sob o tema “Fashion Next”, no seu lançamento de produtos inovadores em Berlim, semana passada. Combinando inovações tecnológicas de ponta com conhecimentos únicos sobre moda e estética, a Huawei molda uma visão mais inteligente e elegante para o futuro. O Huawei Whatch 5 traz novidades que aumentam as capacidades de interação inteligente. Apresentando a melhoria do sistema TruSense, o smartwatch integra uma nova tecnologia X-TAP multi-sensor, alimentada pelo módulo de sensor distribuído. Essa configuração avançada permite aos usuários monitorar a saúde sem esforço através de medições na ponta dos dedos, garantindo uma análise mais precisa, rápida e abrangente dos dados de de bem-estar e saúde. Além disso, o controle por gestos foi melhorado para suportar “Double Slide” e “Double Tap”, proporcionando aos usuários opções de interação intuitivas.

