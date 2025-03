O.U.i Paris acaba de lançar o Madeleine 862 La Pistacherie. Esse gourmand amadeirado traduz o savoir-vivre parisiense em uma fragrância envolvente, marcada pelo aroma irresistível do pistache. Criada pelo renomado perfumista Fabrice Pellegrin, a novidade combina o floral sedutor da tuberosa, a doçura das tradicionais madeleines francesas e a intensidade do pistache, resultando em uma experiência sensorial sofisticada que celebra os prazeres da vida. A nova fragrância é uma homenagem ao doce Madeleine, tradicional da padaria francesa e o número (862) se refere ao ano de 1862, em que foi criada uma das confeitarias mais importantes do mundo. O pistache eleva o protagonismo com um toque sofisticado e envolvente.

A TP-LINK amplia sua atuação no mercado e lança eletrodoméstico: a série de aspiradores robô Tapo RV. Com uma potência de sucção de 5300Pa, muito acima da média dos aspiradores no mercado, a nova linha foi projetado para capturar desde pelos de animais até partículas de poeira e detritos maiores, assegurando que pisos de todos os tipos fiquem impecavelmente limpos. O modelo RV30 Max Plus vem equipado com um sistema de esvaziamento automático e um reservatório de pó de 3 litros, o dispositivo permite até dois meses de uso contínuo sem que o usuário precise se preocupar com a limpeza do compartimento de resíduos.

Novos criativos

A marca mineira Almacor (ex Pim – 2020) abriu um mercado que agora está em expansão: a contratação de portadores de necessidades especiais, pessoas neurodivergentes, na criação de suas estampas. A Reserva Mini seguiu o exemplo e lançou coleção criada por pessoas com síndrome de Down em parceria com o Instituto Serendipidade. 100% das vendas da marca serão revertidas para o instituto, a fim de ampliar a visibilidade e inclusão dessas pessoas. No portfólio produtos infantis como bodies para bebês, hoodies e suéteres infantis, moletons, camisetas etc.

