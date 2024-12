O espírito natalino conecta as pessoas. Trata-se de uma época de união, em que amigos e familiares trocam presentes como uma demonstração de amor pelo próximo. Para quem ama decorar a casa e receber com personalidade e estilo, a Cerâmica Castelani selecionou uma série de peças feitas à mão pelo ceramista e professor Jef Castelani para presentear alguém muito querido no Natal. São pratos, bowls, vasos e xícaras cheios de cores e histórias. Na foto, vasos da coleção Warung, elaborado com argila reciclada. Toda a matéria-prima usada em sua produção é reaproveitada para a fabricação

de novos vasos. A peça possui versões com e sem alça.

Sustentável

A Malwee e a Malwee Kids lançaram seu rebranding, uma evolução estratégica que busca atender às novas e futuras demandas dos consumidores e reforça o compromisso das marcas com a sustentabilidade. Também é um resgate histórico icônico da marca, trazendo o logo original. Aumentaram o investimento na produção de peças com menor impacto ambiental. Hoje, cerca de 88% das roupas são sustentáveis.

Collab



Sinônimo de exclusividade e design autoral cheio de identidade, a Vehr une forças com o artista multimídia Samuel Saboia para traçar as linhas que conectam arte, moda e joalheria. Natural de Recife, o artista reconhecido internacionalmente e a marca fizeram a coleção "Amuletos", que ultrapassa o universo da moda e expande para a esfera da arte e cultura, fortalecendo o dinamismo e o trânsito entre cidades, que está tão intrínseco à Vehr e é marca registrada de Saboia. A collab se destaca por ser a primeira coleção a oferecer uma ampla numeração de anéis, atendendo tamanhos maiores e o público masculino, que também é grande admirador dos designs. A pedra escolhida para protagonizar essa coleção é a lápis-lazúli, uma gema já com forte presença no universo da marca, mas que agora assume um papel central.