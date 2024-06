Referências de moda brasileira, Foxton e NV se uniram em uma parceria inédita e fizeram uma campanha que uniu a moda masculina Foxton e a feminina NV. Ambas reconhecem que a simplicidade é o ápice da sofisticação, seja qual for o momento. Com uma sensibilidade para a cultura e as tendências contemporâneas, as coleções oferecem peças que montam looks para todas as ocasiões.

Agênero

A Hangar 33, marca de moda masculina inspirada no universo da aviação, que pertence à Lunelli, pela primeira vez usou uma mulher na campanha de divulgação de uma coleção. O motivo é simples: mostrar que as peças lançadas podem e devem ser usadas por elas. Trata-se da primeira coleção genderless de denim. A matéria-prima ajuda, porque a modelagem cai bem em qualquer corpo. Vale ressaltar que parte dos produtos foram lavados com ozônio, o que reduz de 100 litros para apenas 250ml o uso de água durante todo o processo de produção do jeans. A lavanderia ecológica utiliza o ozônio, produtos biodegradáveis e promove tratamento de água de efluentes como algumas das soluções voltadas para a redução dos impactos ambientais na cadeia produtiva do jeans sustentável da Hangar 33.

Repaginado

Em mais um lançamento internacional, a ASICS Sportstyle traz de volta sua parceria com a renomada loja conceito de tênis de Singapura, Limited Edt, para a aguardada coleção Monsoon Patrol. O renomado designer de streetwear Mark Ong, conhecido como Mr. Sabotage, fez parte da idealização da collab. Desta vez, o tênis repaginado foi o GEL-KAYANO 14. Fornecendo equipamentos para que as pessoas possam enfrentar as condições climáticas úmidas, a Monsoon Patrol está disponível em duas cores, creme e preto. O tênis possui três características no design: revestimento de borracha translúcido cobrindo a metade superior, um capuz removível com armazenamento oculto, fixado por botões, e detalhes estilo militar no calcanhar lateral, com informações sobre a parceria. A coleção foi lançada na última segunda-feira aqui no Brasil.